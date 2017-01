ANKETA: Vyberte podnikatelský příběh roku 2016

Osm podnikatelů vybrala redakce z okruhu přihlášených do soutěže Podnikatel roku pořádané poradenskou firmou EY. Její vítěz se bude vyhlašovat v úterý 28. února na pražském Žofíně a součástí slavnostního večera bude i předání ceny čtenářů MF DNES a iDNES.cz.

Hlasujte v anketě zde Hlasovat je možné do pondělí 30. ledna 23:59

Svým hlasem můžete v anketě ocenit úspěchy firmy, neotřelý podnikatelský nápad nebo zkrátka jen projevit sympatie jejímu majiteli či majitelům. Hlasovat lze až do půlnoci pondělí 30. ledna na této stránce. Vybírat můžete z následujících nominovaných podnikatelů:

Ivan Camrda, CS Soft - Podnikat se softwarem začal už v roce 1988, ještě dřív pracoval v Řízení letového provozu. Zkušenosti využil v podnikání, jeho firma dodává software pro dispečinky leteckých společnosti nejen na pražské Letiště Václava Havla, ale i do Izraele, Slovinska nebo Litvy. - čtěte Podnikat začínal už za Gorbačova, jeho software řídí provoz letadel

Jan Kašpar, Cork Janosa - Po revoluci vozil moravské víno do Británie, pak pracoval ve sklárnách, kde dělali i lahve na víno. Nakonec se vrhnul na korkové zátky, kterých jeho firma vyrobí z portugalské suroviny 70 milionů kusů ročně. Většinu odeberou vinaři, dělá však i zátky třeba pro pivovary Bernard nebo Heineken. - čtěte Prodával víno, pak lahve ze skláren. Teď vyrábí miliony korkových zátek



Jaroslav Kotas a Martina Kotasová, Bezlepík - Manželé v Novém Jičíně vybudovali firmu vyrábějící a prodávající bezlepková jídla. Přes chleba a zákusky se vypracovali až k „houskovým“ knedlíkům. V současnosti své výrobky rozvážejí hlavně po Moravě a Slezsku, v plánu je ovšem i průnik do Čech, do Polska a na Slovensko. - čtěte Výrobce bezlepkové stravy už zvládá i knedlíky a pokukuje po cizině



Martin Rozmánek, Lescus Cetkovice - Jeho firma se postupně vypracovala v největší a nejmodernější lesní školku v Česku a jeho cílem je prosadit se i do evropské špičky. Při pěstování využívá unikátní technologii vzduchových polštářů a dává garanci na to, že se jeho sazenice uchytí. Jeho vášní je horolezectví, v plánu má vylézt na nejvyšší hory všech sedmi kontinentů. - čtěte Práci v lesní školce nesnášel. Teď prodává nejvíc sazenic stromů

Jiří Schejbal a Jaroslav Oprchal, Jees - S kolegou na cestě po USA „objevili“ osvěžovače vzduchu a rozhodli se je dovážet. Koncem 90. let se odhodlali je sami vyrábět a i když začínali od nuly, na trhu se uchytili. Dnes dodávají do obchodních řetězců a většinu své produkce exportují, celkem do třiceti zemí světa. - čtěte Kamarádi ze studií chemie provoněli svými výrobky tuzemské automobily

Andrea Tkačuková, Foreigners.cz - Zahraničním pracovníkům a studentům usnadňuje přesun z jejich země do České republiky. Zajišťuje jim nejen ubytování, ale také víza, pracovní povolení, překlady dokumentů nebo školu pro děti. Stará se třeba o zaměstnance IBM, Lufthansy nebo DHL a její heslo zní: „Abyste se tu cítili jako doma.“ - čtěte Sháníte byt, štěně či limuzínu? Agentura řeší potřeby cizinců v Česku



Leoš Tupec, H. R. G. - Přiženil se do rodiny tiskaře a neplánovaně musel do rodinné tiskárny v Litomyšli nastoupit, i když chtěl původně pracovat pro banku. Tiskařina mu přirostla k srdci, zaměstnává 165 lidí a podporuje i regionální aktivity. Sbírá staré stroje s cílem postavit funkční tiskárnu inspirovanou dobou první republiky. - čtěte Leoš Tupec vyženil litomyšlskou tiskárnu, její vizí je šťastný zisk

Aleš Zemánek, AZUB bike - Patří mezi pětici největších hráčů na celosvětovém trhu s lehokoly. Po šestnácti letech fungování má v nabídce dvanáct modelů určených pro turistiku a expedice, s jeho koly se můžete potkat ve Spojených státech, Francii, Německu, Japonsku nebo i Jižní Koreji. - čtěte Vyrábět na Tchaj-wanu jako ostatní by nás nebavilo, říká tvůrce lehokol