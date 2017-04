Důmyslně tuneloval firmy, nyní Topolánkova společníka dostihly dluhy

Topolánek u Zacha končí Tomáši Zachovi léta otvíralo dveře k obchodům přátelství s bývalým premiérem a šéfem ODS Mirkem Topolánkem. Ten od Zacha před časem koupil i pozemek na stavbu svého rodinného domu. Společně podnikali, dodnes spolu vlastní firmu Obila parazitující na značce kdysi známého zemědělského podniku. Zach svou Obilu založil v roce 2012 jako realitní firmu. Původní zemědělský podnik stejného jména, jehož logo dodnes nesou zdaleka viditelná obří sila na okraji Kutné Hory, zanikl dva roky předtím. Koupila ho skupina Agropol, s níž majetek původní Obily přešel do holdingu Agrofert. Zachova realitní Obila má dnes problémy. Finanční správa jí obstavila účty a podezírá ji z daňových úniků. „Já v Obile končím, odejdu do léta,“ říká Topolánek, který se k podnikání svého partnera vyjadřovat nechce. Prý „je to jeho věc“. Obila je jednou ze zhruba dvou desítek firem, jež Zach a jeho čínská manželka Ting kontrolují. Zach často používá postup jako v Obile. Zakládá firmy, jimž dává známá jména. Do jeho portfolia tak patří třeba společnost Osinek (stejně se jmenuje dceřiná firma ministerstva financí), Sepap (kdysi značka papíren ve Štětí) či Koramo (zkratka bývalé Kolínské rafinerie minerálních olejů).