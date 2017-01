Firmy zaplatily za reklamu na webu desetitisíce. Obelhali nás, tvrdí

Když finanční poradce Tomáš (jméno jsme změnili kvůli ochraně zdroje) loni zvedl telefon, hlas na druhém konci ho přesvědčoval, aby si zaplatil reklamu na webu stastna-rodina.cz. Chvíli váhal, ale nakonec kývl.

„Ujišťovali mě, že smlouva je vypověditelná jako každá jiná. Až po podpisu jsem si uvědomil, že se dá vypovědět pouze jednou za dva roky, maximálně 14 dní předem,“ říká a zároveň připouští, že si dokument pořádně před podpisem nepřečetl. Trvá však na tom, že mu operátorka do telefonu důležité informace zatajila.

V jednom z mnoha článků na magazínu s rodinnou tematikou se objevila malá reklama s jeho kontaktem. Za službu má podle smlouvy během dvou let zaplatit zhruba 20 tisíc korun. Pár tisíc už uhradil, ale další platit odmítá, protože celu věc považuje za podvod. Obrátil se proto na Státní zastupitelství v Plzni.

„Zaplatil jsem jenom pět tisíc, víc už platit nebudu, i kdybych se s nimi měl soudit,“ říká. Reklama mu prý navíc nepřinesla žádného zákazníka. „Nikdy mi žádný klient nezavolal.“ To tvrdí také další podnikatelé, které redakce iDNES.cz oslovila.

Internetový magazín je dílem ostravské společnosti Internet Info Webtrh. Na internetu je minimálně pět dalších webových stránek se stejným designem, ale bez jakýchkoliv kontaktních informací. Společníkem v ostravské firmě je občanské sdružení Internetový vývoj, o kterém se však z veřejných zdrojů nic bližšího nedozvíme a ve sbírce listin nemá ani zakládací smlouvu. Kontaktovat firmu se tak redakci zatím nepodařilo.

Přísně tajné

Také další podnikatelé si na neprůhlednou firmu stěžují. Klienti ve smlouvě mimo jiné souhlasí s tím, že ji nikomu dalšímu nesmí ukázat. „Smluvní strany se dohodly dodržovat mlčenlivost zejména tím, že veškeré informace, které při sjednávání této smlouvy poskytl Poskytovatel Objednateli nebo které jsou jejím obsahem, jsou důvěrné a Objednatel je nesmí prozradit třetí osobě ani je jakkoli v rozporu s jejich účelem použít pro své potřeby,“ stojí ve smlouvě, kterou má redakce k dispozici.

Zákazníky ostravská firma lovila především mezi poskytovateli hypoték a finančních služeb. A mnozí z těch, co radí svým klientům, jak naložit s penězi, teď litují, že sami o peníze přišli kvůli své nepozornosti.

„Hledali finanční poradce pro kraj Vysočina. S podmínkami jsem souhlasil, ale smlouva od kurýra neobsahovala to, co slibovali. Bohužel jsem si ji už pořádně nepřečetl,“ říká Ladislav, který si nepřál zveřejnit své jméno. Smlouvu uzavřel v roce 2011, ale ani jemu se žádný zákazník od té doby neozval. „Kdyby přišel alespoň jeden klient ročně, peníze by se mi mohly vrátit,“ říká finanční poradce, který za inzerci vydal už 40 tisíc korun. Smlouva se automaticky po roce prodlužovala. Odstoupit mohl jen dva týdny před jejím vypršením.

Některým však hrozí, že přijdou o řádově vyšší částky. Jedna z klientek se s pomocí brněnského advokáta Martina Pavelky snaží u soudu v Přerově dosáhnout zrušení rozhodčího nálezu, podle kterého má za služby firmě Internet Info Webtrh zaplatit víc než 140 tisíc korun. Z toho si firma naúčtovala přes 70 tisíc jistinu, téměř 40 tisíc smluvní pokutu a náklady řízení bezmála 30 tisíc.

První soud

„Smlouva byla předjednána telefonicky a doručena kurýrem, ale klientka nebyla upozorněna na prolongaci smlouvy ani rozhodčí doložku. Tím došlo k uvedení klientky v omyl a z tohoto důvodu považujeme smlouvu za neplatnou,“ říká advokát. Žena byla přesvědčena, že si reklamu platí na tři měsíce a zaplatí za ní částku 3 600 korun plus DPH. Po pár letech jí přišla výzva k uhrazení víc než sto tisíc korun, které společnost požadovala v souvislosti s tím, že se smlouva měla opakovaně prodloužit.

„Mám za to, že hlavním smyslem, alespoň co se týká mé klientky, je automatické prodlužování dané smlouvy. Sázeli na to, že klientka si ustanovení o prodloužení smlouvy nevšimne, a pokud ano, že se jí výpověď smlouvy nepodaří doručit nebo že si lhůtu špatně spočítá. Dle mých informací si v jiných případech zase poštu nevyzvedávají, pravděpodobně aby doručení výpovědi bylo sporné,“ dodal.

Za nestandardní považuje i to, že se majitel skrývá za občanské sdružení. „Jakékoliv skrývání vlastníků není standardní,“ říká advokát.