Řeznictví v Jablonci prodalo 1,9 tuny kuřecího z Polska se salmonelou

14:51 , aktualizováno 14:51

V Jablonci nad Nisou prodala firma Karapetjan zhruba 1,9 tuny kuřecího masa obsahujícího bakterie způsobující salmonelózu. Datum spotřeby masa bylo do posledního ledna, lidé jej však mohou mít zamražené doma. Celkem do Česka přišlo z Polska 3,6 tuny závadného masa, část veterináři stáhli, část šla do odpadu při úpravě.