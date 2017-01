Poláci chtějí s novým pendolinem do Prahy, nestíhají ale zkušební jízdy

10:07 , aktualizováno 10:07

Na českých kolejích by se od příštího jízdního řádu mohl objevit nový typ vlaku. Polský státní dopravce PKP InterCity chce na linku z Prahy do Varšavy nebo z Varšavy do Vídně nasadit svá nová pendolina.