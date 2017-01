Další evropská banka v problémech. Před krachem ji musí zachránit stát

Jednomu z největších portugalských finančních domů Novo Banco hrozí kolaps. Selhalo už několik pokusů o jeho záchranu, při kterých v instituci „zmizelo“ 4,9 miliardy eur (132,4 miliardy korun). Další termín, do kterého musí portugalská centrální banka a vláda najít nějaké řešení, je letošní srpen. Dohodly se na tom s evropskými regulátory, píše americký server CNBC.

Podle tamního ministra financí Maria Centena jsou na stole všechna řešení, včetně možného znárodnění banky. Loni přitom vláda volání po zestátnění Novo Banco odmítla. Takový postup by mohl dál vyhrotit už tak citlivou atmosféru uvnitř Evropské unie.

„Záchrana banky je rizikem pro stabilitu portugalské vlády,“ myslí si Diogo Teixeira dos Santos, šéf společnosti Optimize Investment Partners. Znárodnění banky by podle něj byl víc politický než ekonomický problém.

Spor o formu vlastnictví

V čele země stojí menšinová socialistická vláda, kterou v parlamentu podporují Levý blok a Komunistická strana. Na řešení situace Novo Banco má přitom každá strana jiný pohled. Podle dřívějšího vyjádření představitelů Levého bloku by měl banku vlastnit stát. Portugalská vláda ale upřednostňuje řešení se zachováním soukromého vlastnictví - stejně jako to chtěla italská vláda, dokud si tamní politické turbulence nevynutily státní zásah (více zde).

Navíc by levicové strany chtěly situaci urovnat tak, aby neměla žádný dopad na daňové poplatníky. Vláda doufá, že miliardy, které do banky dosud nalila, se jí vrátí případným prodejem. Pokud bude převzetí instituce jiným majitelem ztrátové, budou to postupně muset doplatit ostatní portugalské banky.

Podle místní centrální banky však může mít na veřejné účty dopad i to nejlepší řešení zachovávající privátní vlastnictví. Své vyjádření ale nechtěli portugalští regulátoři dál rozvést.

„Záměr byl vždy banku prodat a centrální banka hledá zájemce už od roku 2014. Proces ale musela loni v září odložit, protože tři potenciální kupci nenabízeli dost vysokou cenu,“ komentovala situaci ratingová agentura Moody’s.

„Novo Banco má velmi slabou úvěrovou pozici a není moc pravděpodobné, že Rezoluční fond získá dost prostředků, aby mohl odškodnit její věřitele a vrátit vládní injekci,“ dodala agentura.

Banka nemá podle Moody’s moc šancí uspět i vzhledem k pomalému růstu portugalského HDP. Ten by měl za loňský rok dosáhnout 1,1 a za letošní rok 1,3 procenta.