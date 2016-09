K osmnáctým narozeninám lístek po Evropě zdarma, navrhují europoslanci

Zhruba 300 tisíc lidí, kteří každý rok vyrazí s měsíční jízdenkou Interrail v kapse na vlakové putování po Evropě, nezřídka vzpomínají na tuto cestu jako jeden z nejkrásnějších zážitků v životě. Lísek platí až měsíc a umožňuje využívat vlakovou síť ve 30 zemích od Almeríe až po Narvik. Je jen na aktuální náladě cestujících, zda se ráno chtějí probudit na nádraží pulzujícího Amsterdamu, nebo uprostřed švédské pustiny.



Využít oblíbenosti jízdenky k posílení pocitu sounáležitosti mezi Evropany v aktuální krizi chtějí proto evropští poslanci. Německý poslanec Manfred Weber přišel podle deníku Die Welt s nápadem, poskytnou Interrail Evropanům k osmnáctým narozeninám zdarma.

Podle Webera šlo o spontánní nápad a zatím nejsou jasné téměř žádné podrobnosti. Návrh se však mezi evropskými politiky setkal s okamžitým ohlasem. „Skoro každý v Evropě si vzpomíná na jednu nebo více zajímavých cest vlakem. Je to opravdu skvělý nápad,“ podpořil návrh viceprezident Evropského parlamentu Alexander Graf Lambsdorff.

Na summitu v Bratislavě myšlenku podpořil i italský premiér Matteo Renzi. Trochu rezervovaněji, avšak ne odmítavě, se vyjádřila komisařka pro dopravu Violeta Bulcová. „Mobilita mladých lidí je důležitý cíl Komise,“ prohlásila.

Interrail existuje v několika cenových variantách. Pro mladé do 26 let jsou v nabídce jízdenky v ceně od 200 do 479 eur. Pokud by Unie rozdala všem jízdenku v hodnotě 361 eur, která umožňuje zdarma cestovat 15 dní během jednoho měsíce, vyšlo by to podle propočtů Die Welt na 1,9 miliardy eur ročně. To je za předpokladu, že by nabídku skutečně využilo všech 5,4 milionu Evropanů, kteří v loňském roce oslavili osmnáctiny.

Pokud by se na cestu po Evropě vydalo jen 50 až 70 procent osmnáctiletých, což je pravděpodobnější, náklady by spolykaly 1 až 1,5 miliardy eur ročně. Podle Lambsdorffa by bylo možné dárek k dosažení plnoletosti financovat z evropského rozpočtu.