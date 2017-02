Konec obstrukcí. České dráhy budou moci tendrovat provoz na železnici

České dráhy (ČD) totiž mají akcie v listinné podobě a podle zákona o Českých drahách je zaknihovat nemohou.

Výjimku kvůli podobě akcií v zákoně o zakázkách mají firmy ve vlastnictví obcí či měst, ale ne státní firmy, jako jsou České dráhy. Skupina poslanců z různých klubů proto navrhla rozšířit výjimku i na akciové společnosti, jejichž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 procent základního kapitálu vlastní stát. Zástupce předkladatelů Jaroslav Faltýnek (ANO) popsal, že kdyby zákon zůstal v současném stavu, nemohly by se ČD soutěží účastnit, případně by je z nich musel zadavatel vyloučit.

„Tato novela v podstatě zvýší právní jistotu Českých drah, že nemohou být vyloučeny ze soutěží o veřejné zakázky, například o zajištění dopravní obslužnosti krajů nebo státu,“ řekl po hlasování ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). „Ona je ta situace absurdní. Opravdu tady stát prokazuje, že vlastní státní podnik. Je to prostě omyl, který se dostal do zákona o veřejných zakázkách a my jsme ho tímto napravili,“ dodal. Až začne novela platit, neměl by už podle něj být ani stín pochybnosti, že se ČD mohou o veřejné zakázky ucházet.

Problémy měly i další státní firmy

Problémy s akciemi mají podle dřívějších informací ministerstva dopravy i jiné státní podniky. V resortu ministerstva průmyslu mají listinné akcie například správce přenosové soustavy ČEPS a operátor energetického trhu OTE.

Ťok již v listopadu uvedl, že problém s nezaknihovanými akciemi dráhy nevyřadí z tendrů na provoz na tratích. Noví dopravci vzešlí ze soutěží by měli začít jezdit nejdříve v letech 2018 a 2019. Minimálně rok potrvá, než ministerstvo dopravy soutěže vypíše, a bude tak dost času rozpor v zákonech vyřešit, řekl tehdy.

Schválenou poslaneckou předlohu nyní dostane k projednání Senát.