Mobilním operátorům řeknete adié snadněji. Zrychlí se i přenos čísla

Aktuální novela v podstatě vrací vztah mezi spotřebitelem a operátorem před rok 2014. Tehdy na základě poslaneckého návrhu Stanislava Pflégera z ANO prošla úprava, která výrazně komplikovala zákazníkům možnost ukončit smlouvu, i když ji operátor jednostranně změnil.

Ve středečním třetím čtení poslanci schválená novela naopak výslovně umožňuje zákazníkům změnit operátora bezplatně při jakékoli jednostranné změně smlouvy. Dosud to šlo jen v případě, že se prokazatelně jedná o změnu k horšímu, což se ale často řešilo až ve složitém reklamačně-odvolacím řetězci. Zpravidla totiž operátoři v takových případech požadovali po zákazníkovi doplacení 20 procent zbývajícího úvazku.

Zároveň se novelou zrychlí proces přenesení čísla přestupujícího zákazníka ke konkurenci. Ze čtyřiceti na deset dní.

Za prospotřebitelské lze označit i poslanci schválené pozměňovací návrhy komunisty Leo Luzara. Ten zakazuje automatické prodlužování úvazků na dobu určitou. Pokud se zákazník aktivně nevyjádří, bude mu moci operátor po vypršení stávající smlouvy prodloužit tarif jen na dobu neurčitou (což se jednodušeji ze strany zákazníka vypovídá). Velká většina přítomných poslanců hlasovala pro návrh.

Šéf ČTÚ: Zákazníci budou moci lépe tlačit na snížení cen

Vývoj telekomunikační novely je od počátku roku poměrně sledovaným předvolebním tématem. Premiér Bohuslav Sobotka si od ní sliboval zlevnění služeb, v prvé řadě mobilních dat, která jsou i přes nedávné úpravy tarifů v Česku poměrně drahá. Oficiálně kvůli tomu premiér odvolal ministra průmyslu Jana Mládka a zasadil se i o projednání novely ve zrychleném režimu.

Někteří poslanci během projednávání krotili naděje s tím, že návrh přímo zlevnění nijak nezaručuje. Žádnou regulaci maloobchodních cen novela skutečně nezavádí. Šéf rady ČTÚ Jaromír Novák nebo nový náměstek ministra průmyslu Marek Ondroušek (rozhovor čtěte zde) ale vidí přínos novely právě v otevření trhu (skrze snadnější umožnění přestupů mezi operátory) a tím pádem vytvořením konkurenčního prostředí.

Právě malá konkurence na trhu koncových zákazníků (narozdíl od ostrého boje ve firemním segmentu popsaného zde či zde) je vnímána jako největší problém. Donedávna všichni tři síťoví operátoři nabízeli hlavní hlasové neomezené tarify za na vlas stejné ceny a shodně s 1,5 gigabajty dat.

„Pokud po přijetí novely operátor naštve zákazníka tím, že změní podmínky smlouvy, na kterých se před pár měsíci dohodli, a oba budou vědět, že za deset dní může být zákazník u konkurence, tak věřím, že se operátor začne chovat jinak. Možnost zákazníka bude po novele mnohem lepší. Když je teď lhůta na výpověď dvaačtyřicet dní a dalších deset dní je na přenos čísla, operátor má velkou šanci, že vychladnu a neudělám to, nebo že mě udrží nějakou retenční nabídkou,“ popsal v rozhovoru pro iDNES.cz předpokládaný dopad novely Novák.

Operátoři samozřejmě vidí věc obráceně. Výkonný ředitel lobbistické Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund například upozorňoval na to, že pokud budou moci zákazníci ukončovat smlouvy při jakékoli změně, nebudou operátoři nijak motivováni dělat ani ty pozitivní.

Zároveň ale bylo už v poslední době znát, že operátoři jsou s těmito změnami spíše smíření. To stvrdili minulý týden, kdy informovali, že zrychlení přenosu čísla a otevírání zákaznických bází při jakékoli změně smluv zavedou sami ještě letos bez ohledu na to, jak dopadne zákonodárný proces novely, kterou i po středě čeká ještě Senát a prezident (více jsme psali zde).

V zákoně zůstali pokuty z obratu, operátorům navzdory

Rozhodně ale nejsou operátoři smířeni s poslední velkou změnou - možností ČTÚ udělovat jim za přečiny pokuty až ve výši 10 procent z čistého obratu. To totiž bude znamenat opravdu velkou změnu: zatím byl strop 20 respektive 40 milionů korun a v praxi padaly nejvýše pokuty v jednotkách milionů.

Nyní bude moci regulátor uložit za přečin operátorům až několikamiliardové pokuty. Toho se velcí operátoři samozřejmě bojí. Upozorňují ale na to, že ošetření pokut v zákoně je vágní.

„Popis vážnosti deliktů v zákoně chybí, bude možné udělovat pokuty z obratu i za taková pochybení, jako je nedostatečné informování veřejnosti o existenci a používání čísel tísňového volání. Nebo nedostatečné informování o možnosti volat na evropská harmonizovaná čísla,“ argumentuje Grund.

Zástupci ČTÚ vícekrát během několikaměsíční debaty oponovali, že pokuty musí být zdůvodnitelné a nesmí být likvidační. Odkázali přitom na dosavadní praxi nevysokých udělených pokut.

Ve Sněmovně se operátorů zastal poslanec ODS Ivan Adamec, který navrhl pokuty z obratu z novely vypustit a nahradit je stropem ve výši 100 milionů korun. Tento návrh ale ve třetím čtení v hlasování neprošel, když jej podpořili jen Adamcovi kolegové z ODS a čtyři další zákonodárci.

Pro novelu jako celek nakonec hlasovalo 132 ze 155 přítomných poslanců. Proti nebyl nikdo, někteří poslanci (z ODS všichni) se zdrželi.

Kromě části týkající se mobilních operátorů uzákonila novela i proces tzv. druhé televizní digitalizace, tedy přechod pozemního vysílání na formát DVB-T2 (podrobněji jsme o tom psali ve zvláštním textu)

Sobotka si schválení novely pochvaloval

Poslance po schválení novely premiér Sobotka pochválil. „Především jsem rád, že se podařilo prosadit všechny klíčové prvky, které vláda předložila na posílení postavení spotřebitelů,“ řekl Sobotka.

„Operátor už nebude moci jednoduše jednostranně změnit smlouvu v neprospěch zákazníka. Zákazník bude moci bez sankce odstoupit, pokud mu změny budou připadat nevýhodné a firma je povinna ho o této možnosti informovat. Operátor bude mít povinnost do deseti dnů převést číslo,“ řekl premiér.

Pozitivně vidí premiér i možnost vyšších pokut. „Pokuty se mohou přesunout do částek, které už v každém případě mobilní operátor pocítí. Já si od toho slibuji posílení autority Českého telekomunikačního úřadu jako regulátora,“ prohlásil předseda vlády. Je si jist, že to povede k tomu, že operátoři budou více respektovat pravidla a rozhýbe to trh, což povede k lepším a levnějším službám pro zákazníky, včetně datových služeb.