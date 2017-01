Pošta zdražila doporučená a cenná psaní. Konsolidovaný zisk jí vzrostl

Například poslaní doporučeného balíku o hmotnosti jeden kilogram v rámci ČR vyjde nově na 79 korun místo 69 korun do konce letošního roku, cenný balík do dvou kilogramů stojí 110 proti loňským 100 korunám, oznámil to ve středu Český telekomunikační úřad.

O korunu zdražila pošta posílání hotovosti na účet prostřednictvím poštovní poukázky A. Cena dobírky se zvýšila z 12 na 14 korun a základní cena doplatného za nevyplacené či částečně vyplacené vnitrostátní poštovní zásilky z pěti na 15 korun.

Zisku navzdory

Ke zvýšení cen o jednu až tři koruny došlo také u vnitrostátních obyčejných, doporučených i cenných psaní pro uživatele poštovních služeb se Zákaznickou kartou České pošty, uživatele výplatních strojů, při úhradě cen kreditem a pro zákazníky Hybridní pošty.

Vnitrostátní ceny podnik zvedal naposled loni v květnu, kdy známka na dopis podražila o tři koruny na 16 korun. Některé ceny doručování do zahraničí pošta naposledy zvyšovala předloni v únoru.

Pošta v roce 2015 zvýšila konsolidovaný zisk před zdaněním o čtvrtinu na 302 milionů korun. Výnosy vzrostly o téměř šest procent na 20,26 miliardy korun.

