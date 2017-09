Venkov strádá, místní přesto láká vlastní poštovní byznys

Pro důchod, se složenkou nebo s dopisem do vesnického koloniálu nebo na obecní úřad. Je to čím dál častější model toho, jak bude v příštích letech vypadat provozování poštovních služeb v místech, kde státní podnik nevydělává.

Již 384 provozoven Českých pošt mají na starosti soukromníci, kteří se do tohoto podnikání vrhli na základě franšízové licence. Do roku 2025 by jich mělo být až dva a půl tisíce, čímž by se pošta ve skomírajícím prostředí venkovského byznysu stala jednou z nejdynamičtěji rostoucích živností.

Zájem o byznys, který státnímu podniku v řadě odlehlých míst nevynáší, je veliký, ukázal průzkum agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků. Každý desátý oslovený živnostník chce být pošťákem a dalších osm procent o tom uvažuje. Největší zájem mají provozovatelé koloniálů, následují obecní úřady. A necelá pětina z oslovených podnikatelů věří, že by jim spojení jejich podnikání s nabídkou poštovních služeb zvýšilo tržby.

Přestože necelá polovina (45 procent) obyvatel vidí poštu hlavně na obecních úřadech a 38 procent v místních „smíšenkách“, přesně opačně to vnímají podnikatelé. Zájem vede ze strany provozovatelů koloniálů a až poté jsou obecní úřady.

Většina dotázaných přesto o otevření pobočky pošty neuvažuje. Šedesát procent je striktně proti a dalších 19 procent uvádí, že poštovní okénko spíše neotevře. Důvody jsou různé: v obci už poštu mají, nemají dost času, nelíbí se jim koncept pošty Partner, nemají dostatek kapacity nebo místa nebo působí v tak malé obci, kde by podle nich stejně zájem o službu nebyl.

Pošta jako šance na přežití

Pošt Partner přibývá tempem tři pobočky za týden. To je značně víc, než když státní podnik svůj projekt rozjížděl. Tehdy vznikalo sedm poboček za rok.

„Jsem rád, že jsme překonali počáteční nedůvěru k projektu Pošta Partner. Zaznamenáváme zvyšující se zájem o tuto službu ze strany provozovatelů i obyvatel,“ uvedl ředitel České pošty pro obchod a marketing Jan Foubík.

Nicméně při současném tempu nemůže pošta stihnout svůj plán na transformaci dvou a půl tisíce poboček pošt do roku 2025.

Česká pošta se přiblíží modelu, který je v Německu či v Rakousku. Sousední země provozují jen zlomek celkových provozoven.

Spojit svůj byznys s poštou je pro podnikatele příležitostí, jak zvýšit tržby. Ty v průměru za měsíc narostly o šestnáct tisíc korun na provozovnu, vyplývá z dosavadních zkušeností. „Pro koloniál je to jedna z šancí, jak se ve spojení s poštovní službou uživit, a pro obyvatele malých obcí je to příležitost, jak zachovat základní obslužnost,“ dodal předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.