Velkým potravinářům ujel vlak. Startupy je učí vegeburgery i zeleninové chipsy

Rizikový kapitál na nákup malých rivalů z řad startupů vyčlenilo v posledním roce a půl devět velkých hráčů v sektoru potravin. Jsou mezi nimi Danone, General Mills, Campbell Soup, Kellogg’s a další firmy, ukázala analýza agentury Reuters.

Cílem aktivit je získat know how v oblasti inovací v potravinářství. Tak, aby pod svými značkami mohly přinášet trendy novinky jako jsou mikrodestilované lihoviny, džusy lisované za studena, zeleninové chipsy nebo veganskéburgery.

Do výzkumu a vývoje dávají velké koncerny méně než jiné firmy například z oblasti technologií či zdravotnictví, uvedl list The Independent. Nedovedou proto tak pružně reagovat na měnící se zvyky spotřebitelů, kteří se odklánějí od velkých značek a přecházejí k malým výrobcům, jejichž produkty považují za více nezávislé, zdravější a opravdovější.

Teď dominantní potravinářské firmy sázejí na to, že nákupem startupů vylepší svůj obraz v očích spotřebitelů. „Pro firmy je obtížné vytrvat a napodobit energii a vášeň, se kterou tito podnikatelé začínají,“ připustil John Haugen, ředitel venture kapitálového fondu General Mills 301, který letos koupil například společnost Farmhouse Culture, výrobce jídel a nápojů, bohatých na probiotika.

Mladá naděje za stamiliony

V předchozím roce a půl koupil americký koncern General Mills podle magazínu Fortune šest podobných startupů, mimo jiné výrobce kapustových chipsů Rhythm Superfoods nebo výrobce zdravých snacků D’s Naturals. Do skupiny General Mills patří desítky potravinových značek, mimo jiné zmrzliny Häagen-Dazs či jogurty Yoplait, které se prodávají i v České republice.

Ke koncernům, které podobným způsobem nakupují startupy, se řadí i firmy Hain Celestial, Tyson Foods nebo Pernod Ricard, jehož součástí je i karlovarská Becherovka. Na akvizice si obvykle vyčlenily finanční prostředky od 100 do 150 milionů dolarů (asi 2,3 až 3,5 miliardy korun).

Některé další koncerny už do startupů investovaly v předchozích letech. Příkladem je například Coca-Cola, která koupila podíl ve výrobci organických čajů Honest Tea. Některé akvizice však ukazují, že nákup se neobejde bez rizika. Zatímco investice do zmíněných čajů se značce vyplácí, jiné, jako je investice do japonských čajů, už tak úspěšné nebyly.

Do mladých a nadějných firem investuje také největší světový výrobce alkoholických nápojů, společnost Diageo. V Česku některé její produkty distribuuje plzeňská likérka Stock - například jamajský rum Captain Morgan, whisky Johnnie Walker nebo likér Baileys. Skrze svou venture kapitálovou společnost Distill Ventures už investovala do 14 startupů, v nichž drží minoritní podíly.

Podívejte se, jak se zeleninové chipsy vyrábějí: