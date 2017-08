Přímý let Tokio - Praha do roku 2020? Hlavní město chce více turistů

Praha má v Asii přímé letecké spojení s korejským Soulem a čínskými Čcheng-tu Pekingem a Šanghají. Zřízení přímé letecké linky v Japonsku nedávno propagoval premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

„Primárně napínáme síly k tomu, aby spojení vzniklo. Vše je ale věcí jednání. Představa je taková, že by spoje měly létat buď do Tokia, nebo Ósaky,“ řekl Wolf.

Od nové linky si město slibuje zvýšení podílu turistů z Japonska. Do Prahy přicestovalo loni 78 825 Japonců. O kolik by se návštěvnost po zavedení přímé linky zvedla, nelze přesně říci. Podle Wolfa však takový spoj zvedá návštěvnost z dané země o jednu třetinu. Kromě návštěvnosti památek by spoj pomohl také kultuře. „O Japoncích je známo, že do Prahy nejezdí pouze dívat se na památky, ale aktivně za kulturou, například na koncerty a populární je mezi nimi i malíř Alfons Mucha, což dokázala letošní výstava Slovanské epopeje v Tokiu,“ řekl Wolf.

Jednání trvají dva roky

Nejasný je zatím termín, kdy by mohli turisté mezi Prahou a Japonskem létat. „Obvykle jednání trvají asi dva roky, proto bychom byli rádi, kdyby do roku 2020 existovala alespoň jedna přímá linka,“ řekl Wolf.

Počet turistů v Praze v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostl o 11 procent na téměř 2,076 milionu lidí. Většinu z nich tvořili cizinci, kterých do hlavního města zavítalo 1,797 milionu. Zvýšil se také počet nocí, které turisté v ubytovacích zařízeních v metropoli strávili, a to o 12,3 procenta na 4,869 milionu.