Probdělou noc na letišti může zahojit odškodné. Kdy je požadovat?

Výše paušalizované náhrady škody (finančního odškodnění), a zda ji cestující vůbec dostanou, závisí na době zpoždění letu a vzdálenosti cílové destinace. Záleží také na tom, zda je země součástí evropského prostoru.

„Všichni cestující si ale musí nejprve uvědomit, co je příčinou zpoždění. Pokud je to kvůli živelné katastrofě, tak jim samozřejmě žádné odškodnění nepřináleží, protože to se nedá ovlivnit,“ říká Jan Papež, místopředseda pro vnější vztahy Asociace cestovních kanceláří.

Ještě donedávna neměli cestující právo na peněžní kompenzaci ani v případě technických závad na letadle. Od roku 2015 je však letecká společnost povinna poskytnout náhradu i v takových situacích. „Samozřejmě ale záleží na každém případě zvlášť a na jeho posouzení,“ vysvětluje Ondřej Tichota, zástupce ředitelky Evropského spotřebitelského centra při České obchodní inspekci.

V některých situacích by se však i technická závada mohla počítat za mimořádnou okolnost, kdy by mohla být žádost cestujících zamítnuta. „To by technická závada musela být opravdu nějaký problém, který dopravce nemohl ovlivnit. Například výrobní vada nebo sabotáž. Jinak se ale podle judikatury Soudního dvora Evropské unie za mimořádnou okolnost nepovažuje,“ dodává Tichota.

Právo na odškodnění

Pokud se tedy prokáže, že v případě letadla z Lamezia Terme či Hurghady nešlo o mimořádné technické závady, mají cestující právo žádat o náhradu škody. V případě italského letu se jedná o částku ve výši zhruba 250 eur (přibližně 6 520 korun), pasažéři z Hurghady by mohli dostat až 400 eur (přibližně 10,5 tisíce), odhaduje Tichota.

Cena je odstupňovaná podle délky zpoždění, které musí být tři a více hodin. Čas zpoždění se však měří podle příletu letadla, nikoli odletu. „Můžete odletět o tři hodiny později, ale přistát oproti očekávanému času příletu o deset minut dříve, a to pak nárok nemáte,“ vysvětluje Tichota.

Při evropských letech mohou cestující dostat 250 až 400 eur. U dlouhých letů se cena může vyšplhat až na 600 eur.

Poskytnutí bezplatné péče

Nárok na bezplatnou péči mají lidé bez ohledu na příčinu zpoždění. Péče zahrnuje občerstvení a v případě potřeby i ubytování po nezbytně nutnou dobu. S tím se pojí i přeprava do a z hotelu.

Aby si cestující mohli nárokovat bezplatnou péči, musí být splněny některé podmínky. V případě letů do 1500 kilometrů se musí jednat o zpoždění minimálně dvě hodiny – to se týkalo například cestujících z italského letiště Lamezia Terme. Lidé z Hurghady měli nárok na stravu po třech hodinách. V takovém případě se jedná o lety v rámci Evropské unie delší než 1500 kilometrů a všechny ostatní o délce od 1500 do 3500 kilometrů. Při vzdálenostech delších než 3500 kilometrů si musí cestující počkat čtyři hodiny.

Zda bezplatnou péči zařizuje letecká společnost či cestovní kancelář závisí na jejich domluvě. „Podle nařízení se má cestující obracet na dopravce, nicméně povinnost péče má i cestovní kancelář,“ říká Tichota. Pokud si totiž lidé koupili zájezd, mají ho pravděpodobně i s dopravou, během které se o ně cestovní kancelář musí postarat. Někdy tak kolem poskytnutí péče může nastat zmatek.



Z Hurghady do Bratislavy mělo letadlo odlétat v sobotu v půl třetí odpoledne. Do vzduchu se dostalo až v pondělí zhruba ve dvě hodiny ráno. Cestující byli v noci na neděli ubytováni v hotelu. Oproti nim pasažéři na italském letišti strávili šestnáct hodin na lavičkách a děti na nafukovacích matracích. Podle Papeže však problém nebyl v neschopnosti dopravce či cestovní kanceláře ubytování poskytnout.



„V Itálii došlo k tomu, co se občas přihodí. Opraváři si myslí, že závadu do půl hodiny opraví, pak zjistí, že potřebují další hodinu a pak další tři hodiny a tak dále. Když to pak sečtete, tak zjistíte, že už to je šest hodin, co lidé čekají na letišti a zůstanou tam třeba celou noc. Nikdo dopředu nemohl vědět, že ta oprava bude trvat šestnáct hodin,“ vysvětluje Papež.

Travel Service během víkendu vykonala celkem 457 letů. „To, že se vyskytne na letadle technická závada, se může stát. V těchto případech je bezpečnost cestujících a posádky vždy absolutní prioritou,“ hájí společnost mluvčí Vladimíra Dufková, „V období od 1. ledna do 30. června se zpoždění delší než tři hodiny vyskytlo pouze u půl procenta letů a naše společnost se nijak nevymyká v porovnání s jinými leteckými společnostmi.“