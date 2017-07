KOMENTÁŘ: Pražská burza už není nuda. České akcie letí jako z praku

Že se na české burze nic neděje? Podívejme na souboj velkých žraloků o akcie Fortuny, kde proběhla tři kola nabídek na veřejný odkup akcií. Výkupní cena se neustále zvyšovala.

A v malém českém rybníce se najednou objevily i další žraloci a štiky. Nejnovějším příkladem je nabídka na odkup akcií Pegas Nonwovens z minulého týdne za 1 010 Kč za akcii. Stávající velcí vlastníci stojící za firmou Wood & co. se jasně vyjádřili, že neprodají. Představenstvo firmy Pegas oznámilo, že se brzy sejde, aby se k nabídce oficiálně vyjádřilo. Do té doby doporučuje investorům nic nečinit.

Martin Vlček, analytik BH Securities a.s.

Každopádně o vliv nad Pegasem se rozběhl lítý boj, který může skončit podobnou cenovou spirálou v dalších kolech odkupů, jaké jsme byli svědky u akcií Fortuna. Situace může také ale skončit nezájmem nových investorů a zrušením nabídky na odkup. To pokud kupec uvidí, že šance získat významný podíl je malá nebo by musel zaplatit příliš mnoho.

A to je český akciový index jeden z mála na světě mezi rozvinutými zeměmi, který nemá své indexové ETF, tedy veřejně obchodovatelný fond, kde by investoři z celého světa mohli jedním klikem jednoduše nakoupit celý český index všech 13 akcií z hlavního burzovního trhu.

Český akciový trh – malý ale akční

Na to, jak miniaturní je hlavní český akciový trh co do počtu titulů i objemu obchodů ve srovnání se zahraničím, se tedy na nudu letos rozhodně stěžovat nemůžeme. A investoři jsou konečně po několika hubených letech patřičně odměněni. Vzhledem k tomu, že tuzemský index byly několik let ignorován, ceny akcií na světových trzích mu výrazně utekly. Má tedy pořád co dohánět. Ocenění firem jsou ve srovnání s akciemi v USA nebo ve zbytku Evropy pořád relativně atraktivnější.

Navíc posilování české domácí měny z velmi slabých hodnot umožnilo zahraničním investorům levně nakoupit koruny a nyní tedy těží nejen z růstu cen českých akcií, ale také z jejího posilování. Mají tak dva zdroje zisků z jedné investice, ale i případné riziko, pokud by česká koruna začala oslabovat.

Bude zájem o české akcie pokračovat?

Zájem o české akcie pramení jednak z toho, že jejich ceny jsou vůči světu podhodnocené. Z tohoto pohledu by mohly dále posilovat rychleji než ceny ve světě. Do českých akcií ale tekly peníze také kvůli spekulantům na posílení koruny. Ti většinu peněz investovali do tuzemských dluhopisů, ale něco uložili také do akcií.

Koruna dál posiluje a již atakuje hranici 26 Kč za euro, kterou místy prolomí. Zdá se tedy, že tlak spekulantů nejen že nepolevuje, ale naopak možná sílí. Část těchto nových peněz by mohla skončit opět i v českých akciích.

V neposlední řadě je zájem o české akcie také dán tím, že většina z nich je relativně odolná vůči případnému zpomalení ekonomiky. Jsou takzvaně defenzivní, tedy jejich tržby a zisky by v případě ekonomického zpomalení nebo dokonce recese neměly klesnout příliš výrazně.

Když to shrneme, zájem o české akcie by měl trvat a můžeme se těšit na rozuzlení boje o Pegas a Fortunu.