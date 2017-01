Pražské rychlíky části majitelům Lítaček podraží, někdy až o čtvrtinu

Úprava jízdného, na které se dohodl pražský organizátor dopravy Ropid, ministerstvo dopravy a České dráhy teprve v závěru roku, tak přinese citelné zdražení těm, kteří necestují pravidelně a používají pro své cesty rychlíky. Naopak u osobních a spěšných vlaků žádné změny nebudou.

Až dosud například cestujícímu s Lítačkou s kupónem jen pro Prahu nebo jízdenkou pro cestu po Praze při cestě z Kladna do Prahy rychlíkem stačilo koupit si pouze jízdenku Českých drah z Kladna do stanice Praha – Ruzyně, odkud mu už začala platit pražská jízdenka. Rychlík zde ale nestavěl. Nově si bude muset podle nového opatření koupit jízdenku až do Prahy – Veleslavína.

Nově bude možné navazovat Tarify Pražské integrované dopravy a Českých drah pouze ve stanicích, kde vlak skutečně dle jízdního řádu zastavuje, nikoli jako dosud v jakékoli první nebo poslední stanici nebo zastávce v rámci tarifního pásma PID, i když zde rychlík ve skutečnosti nezastavoval,“ potvrdil mluvčí Ropidu Filip Drápal.

I když jde o zdražení v řádech korun za jednu cestu, není až tak malé v procentním vyjádření: dosud jedna cesta z Kladna do Prahy s využitím pražské jízdenky stála 35 korun, teď zaplatí cestující 39 korun. Ještě větší rozdíly budou ale při jízdě na kratší vzdálenost: například z Hostivice bude nově cesta stát 19 namísto 15 korun. To je zdražení o 26,7 procenta.

Spěšných a osobních vlaků se změna nedotkne

Změny se týkají více rychlíkových tratí: kromě kladenských rychlíků také trasy Praha – Všetaty a Praha – Roudnice nad Labem. Kombinovat jízdenky Pražské integrované dopravy a tarifu Českých drah nepůjde ani u rychlíků mezi Lysou nad Labem a Štětím.

U jiných rychlíků dosud cestující jízdenky Pražské integrované dopravy využívat nemohou. To by se ale v budoucnu mohlo změnit. Ropid totiž vysvětluje změnu tím, že chce do své sítě integrovat postupně rychlíky, které dosud u Českých drah objednává a platí ministerstvo dopravy. Nově na jejich provoz bude přispívat i Ropid. „Vzhledem k tomu, že předpokládáme plošné zapojení rychlíků do integrace s jejím postupným rozšiřováním, bylo nutné dojednat s ministerstvem i Českými drahami ekonomicky přijatelné nastavení pravidel pro uznávání jízdních dokladů PID v rychlících,“ dodal Drápal.

Podle něj už od středy platí tarif PID v rychlících v úseku Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem. „V letošním roce by takto měly být zapojeny ještě hradecké rychlíky ve směru Nymburk a Poděbrady, o zapojení dalších tratí se bude dále jednat,“ dodal Drápal. U osobních a spěšných vlaků se nic nemění.

Pro cestující ale bude změna znamenat i chaos. Stejné trasování mají například mezi Prahou a Kladnem i spěšné vlaky, které ale platí kraj. Ty také v Praze-Ruzyni nezastavují, ale přesto v tomto případě mohou cestující využít pražské jízdenky až do/z Ruzyně.

Ropid o změně informoval cestující na poslední chvíli, na jeho webových stránkách se informace objevila teprve v pondělí.