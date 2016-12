PŘEHLED: Od 3,6 do 10 milionů korun. Kolik kde v Praze stojí rodinné byty?

Uvažujete o tom, že si koupíte na hypotéku nový třípokojový byt na Žižkově? Pokud jako domácnost nevyděláváte alespoň 70 či 80 tisíc čistého, neměli byste se do toho pouštět. Podle metodiky České národní banky by totiž vaše hypotéka byla riziková.

Obdobně pro pořízení bytů ve dvou centrálních obvodech (Praha 1 a Praha 2) je potřeba čistý měsíční příjem dokonce přes sto tisíc. I na koupi 75metrového bytu v paneláku v okrajové části by měla rodina mít měsíčně alespoň 50 tisíc čistého.

Praha 1 Cena Kč/m2 Cena bytu 75m2 Příjem na LTI 5 novostavba (tr) 138 036 10 352 700 136 311 cihla 101 434 7 607 550 100 166 panel - - - novostavba (nab) 125 255 9 394 125 123 689 Praha 2 novostavba (tr) 108 394 8 129 550 107 039 cihla 75 148 5 636 100 74 208 panel - - - novostavba (nab) 121 414 9 106 050 119 897 Praha 3 novostavba (tr) 80 196 6 014 700 79 193 cihla 62 250 4 668 750 61 472 panel 55 635 4 172 625 54 940 novostavba (nab) 70 608 5 295 600 69 725

Vyplývá to z přehledu podrobných cen, které MF DNES čerpá z portálu CenováMapa.org. Ten ve spolupráci s Deloitte zpracovává údaje ze smluv v katastru nemovitostí a ceníků developerů. Má tak k dispozici konkrétní ceny za byty v konkrétních domech i průměry za jednotlivé městské obvody.

Rizikovost hypotéky je potom odvozena z metriky České národní banky. Ta považuje za rizikový úvěr takový, u kterého činí jistina víc než pětinásobek čistých ročních příjmů domácností. Tento poměr půjčky k příjmům se odborně označuje jako LTI (loan-to-income).

Nahlíženo touto optikou, mohla by si domácnost se dvěma průměrně vydělávajícími členy bez označení „riziková“ vzít 79% hypotéku (vyšší poměry bude ČNB od dubna regulovat) jen na byt v paneláku. Výjimkou je Praha 9, kde si tato modelová domácnost může dovolit půjčit i na byt v cihlovém domě tak, že LTI úvěru bude pod hranicí rizikovosti.

Srovnání ukazuje, jak jsou byty v Praze drahé. Že stojí víc než v jiných městech, je logické. Zatímco ale v jiných krajských městech rodina se dvěma průměrně vydělávajícími členy zpravidla dosáhne v modelovém příkladu (79% hypotéka na 75metrový byt) na hodnoty LTI mezi 3 a 5, v jednotlivých částech Prahy je to z velké většiny přes rizikovou hranici 5, mnohde ještě více (o cenách a poměrech LTI v krajských městech jsme psali zde).

Pod hranici 4 se nedostane žádný typ bytu v žádném pražském obvodu (počítána byla průměrná pražská mzda za 3. čtvrtletí - 26 952 korun čistého měsíčně).

Byt pod pět milionů? Výjimečně

Zatímco teprve nedávno se cena průměrného pražského nového bytu dostala na pět milionů korun, nyní je v lukrativnějších obvodech mnohem výš. Těsně pod pěti miliony průměrná cena zůstává jen v Praze 4, 5, 9 a 10.

Praha 4 Cena Kč/m2 Cena bytu 75m2 Příjem na LTI 5 novostavba (tr) 64 516 4 838 700 63 710 cihla 58 597 4 394 775 57 865 panel 50 809 3 810 675 50 174 novostavba (nab) 75 382 5 653 650 74 440 Praha 5 novostavba (tr) 64 983 4 873 725 64 171 cihla 59 557 4 466 775 58 813 panel 48 884 3 666 300 48 273 novostavba (nab) 88 057 6 604 275 86 956 Praha 6 novostavba (tr) 76 883 5 766 225 75 922 cihla 64 509 4 838 175 63 703 panel - - - novostavba (nab) 81 005 6 075 375 79 992 Praha 7 novostavba (tr) 84 754 6 356 550 83 695 cihla 61 143 4 585 725 60 379 panel 56 306 4 222 950 55 602 novostavba (nab) 90 754 6 806 550 89 620

Nutno ještě dodat, že pro získání takovéto hypotéky je nutné mít 21 procent ceny bytu v hotovosti. I u paneláku na sídlišti to znamená přes osm set tisíc, u novostaveb většinou přes milion. U starších bytů je potom potřeba počítat s tím, že minimálně sto tisíc mnohdy sebere ještě daň z převodu nemovitosti, kterou nově platí kupující.

Do těchto relací se ceny pražských bytů dostaly postupným růstem trvajícím již déle než dva roky. Za poslední čtvrtletí zdražila průměrná cena za prodaný metr čtvereční o dalších 1,7 procenta.

Jak tím, že byty zdražují, tak i tím, že třeba z nové developerské nabídky de facto úplně vypadl levný segment. Růst poháněly levné hypotéky. Ze druhé - nabídkové strany - zase ceny nahoru tlačí fakt, že nové byty kvůli dlouhým povolovacím procesům na trh přibývají pomaleji, než z něj mizí.

Zakladatel projektu CenováMapa. org a majitel Hyposervisu Milan Roček pokládá důvody k růstu cen (byť i dle něj už prudkému) za oprávněné jen částečně. A to u nových bytů, jejichž cena reaguje na nedostatečnou nabídku.

Praha8 Cena Kč/m2 Cena bytu 75m2 Příjem na LTI 5 novostavba (tr) 67 457 5 059 275 66 614 cihla 59 316 4 448 700 58 575 panel 52 664 3 949 800 52 006 novostavba (nab) 83 849 6 288 675 82 801 Praha 9 novostavba (tr) 58 031 4 352 325 57 306 cihla 49 253 3 693 975 48 637 panel 49 022 3 676 650 48 409 novostavba (nab) 62 867 4 715 025 62 081 Praha 10 novostavba (tr) 61 643 4 623 225 60 872 cihla 61 228 4 592 100 60 463 panel 51 731 3 879 825 51 084 novostavba (nab) 63 352 4 751 400 62 560

„U starších bytů, zejména u těch v panelových domech, je růst cen ještě vyšší než u novostaveb. Zde k tomu přitom není žádný racionální důvod. Nabídka u starších bytů se nijak nepropadla. Čtvrtletně se prodává zhruba stejné množství bytů, ale je více lidí, kteří chtějí byt koupit,“ vysvětluje.

Legenda k tabulkám Výpočty v boxu se zakládají na datech z portálu CenováMapa.org. První tři cenové údaje (novostavba (tr), cihla, panel) se zakládají na údajích z kupních smluv, které ve třetím čtvrtletí letošního roku dorazily na jednotlivé katastry nemovitostí. Jedná se tedy o ceny, za kterou byly byty reálně prodány. U bytů v panelových a cihlových (tedy starších) domech se jedná o aktuální ceny (tam prodej zpravidla trvá maximálně týdny). Složitější je to u novostaveb. Tam může jít o cenu klidně i rok starou (prodává se - či přesněji za smluvenou cenu uzavírá rezervační smlouva - běžně před zahájením stavby, smlouva do katastru ale dorazí až po kolaudaci). Výjimkou je jediná kolonka „novostavba (nab)“. Ta ukazuje průměr současné nabídky developerů. Sloupeček „Cena (m2)“ ukazuje průměrnou cenu za čtvereční metr v daném městě pro daný typ bytu prodaný ve 3. čtvrtletí 2016. Kolonka „Cena bytu 75m2“ je potom proté vynásobení tohoto průměru počtem metrů modelového třípokojového bytu. Poslední sloupeček „Příjem na LTI 5“ ukazuje, jaký čistý měsíční příjem by měl mít žadatel (či v případě vícečlenné domácnosti žadatelé dohromady) o 79% hypotéku na daný byt, aby dosáhl hodnoty loan-to-income 5. Tedy hranice, od které považuje ČNB úvěr za rizikový. Jinými slovy: Domácnost s nižším než uvedeným čistým příjmem by si na daný byt musela vzít rizikovou hypotéku. Všechny údaje jsou v korunách.

Zároveň dodává, že je to i důsledek spekulací mnoha prodávajících. „Setkávám se s řadou lidí, kteří nepotřebují ani nechtějí prodat svůj byt, ale zkoušejí nabídnout za přehnaně vysokou cenu, a pokud je někdo ochoten takovou cenu zaplatit, tak klidně prodají. I to je přirozené, ale je to jen negativní důsledek nestabilního a nepředvídatelného prostředí,“ poukazuje na svou zkušenost.

V nenormální situaci jsou i prodejci nových bytů, tedy developeři. Stěžují si, že jim úředníci brzdí byznys a oni nemohou stavět (a prodávat) víc. Zároveň však ti, kteří aktuálně mají zásobu projektů, situace využívají a zdražují. Jen za poslední dva měsíce podle Deloitte develop indexu zdražily nabídkové ceny pražských novostaveb o 7 procent.

Že jsou pražské byty drahé – zejména vůči mzdám Čechů – přiznávají už i developeři. Ukazuje to i průzkum, který zpracovala společnost KPMG. Porovnávala v něm, kolik ročních platů je potřeba ve středoevropských metropolích na průměrný nový byt.

Relativně nejlevněji se dá koupit byt v Kolíně nad Rýnem – stačí na něj dle analýzy 5,2 platu. V Hamburku, Berlíně a Varšavě je to od 6,2 do 6,4násobku. Budapešť a Bratislava mají koeficienty 8,8, respektive 8,9.

Vídeňané, kteří velmi často bydlí v nájmu v městských bytech, vydělávají na koupi nového průměrně 9,9 roku. Všem potom „kraluje“ Praha, kde je dle KPMG na koupi průměrného nového bytu potřeba 11,5 roku.

Přichází regulace výše hypoték

Otázka je, kam se budou ceny ubírat dál. Snížit poptávku by měla série regulací hypoték – ať už od prosince platný zákon o úvěru, tak i doporučení ČNB omezující 95% a od dubna i 90%, respektive 80% hypotéky. Podle posledních čísel to navíc vypadá, že byty jsou už tak drahé, že to samo o sobě začíná poptávku po nich brzdit.

I ze statistiky tria developerů Trigema, Skanska a Central Group za třetí čtvrtletí vyplynulo, že ačkoli ceny stále rostly, počet prodaných bytů po dlouhé době (byť nikoli výrazně) poklesl.