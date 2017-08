VIDEO: V rychlosti 160 km/h minul vlak auto zaseknuté na druhé koleji

Incident se stal v pátek u Kolína na nejvytíženější tuzemské trati Praha-Ostrava. Strojvedoucí vlaku okamžitě radiostanicí informoval provozního dispečera Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), který má danou trať na starosti. Díky tomu dispečer včas zastavil expres Českých drah Ex544 Hutník, který by k místu zablokované koleje dorazil v řádu minut.

„Pokud by se strojvedoucímu protijedoucího vlaku ČD nepodařilo zastavit nebo alespoň podstatně snížit rychlost vlaku, osobní auto by se zřejmě vzpříčilo o přejezd a vlak by s velkou pravděpodobností vykolejil. V takovém případě by došlo k obrovským škodám a četným zraněním, ne-li ke ztrátám na životech,“ říká Michal Miklenda, ředitel vlakového provozu Leo Express.

Zdůraznil také: „Jen díky pohotovým reakcím našich strojvedoucích a také určité dávce štěstí se tragické události jako Studénky neopakují častěji. Na mimoúrovňových kříženích a na bezpečnostních opatřeních na koridoru se ale pracuje spíše laxně.“

SŽDC momentálně chystá úpravy 24 prioritních přejezdů za přibližně 1,87 miliardy korun (psali jsme zde). „Na české železniční síti zůstává k dnešnímu dni 7 961 železničních přejezdů, což představuje téměř jeden přejezd na každém kilometru trati po celé ČR,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.