Svetřík princezny Charlotte se vyprodal chvíli po zveřejnění její fotky

19:05 , aktualizováno 19:05

Britští rodiče chtějí svým dětem oblékat to, co nosí královští potomci. Dokazuje to fakt, že oblečení, které měla při focení na sobě dvouletá princezna Charlotte, se vyprodalo pár hodin po publikování fotografie. Podle odhadů by měla princezna vytvořit v britské ekonomice za dobu svého života hodnotu více než 3 miliard liber.