Česko neuspělo, Evropa se shodla na přísnějších limitech pro škodliviny

O schválení dokumentu informovalo hnutí Greenpeace. „Nové limity vypouštěných škodlivin zachrání až 20 tisíc lidských životů ročně v celé Evropské unii,“ kvitoval schválení normy Jan Freidinger z české pobočky hnutí.

Pro Česko byly klíčové především stropy pro oxid dusíku. Koncentrace by v budoucnu neměla přesáhnout hodnotu 175 miligramů na metr krychlový. To však bude mít problém splnit řada tuzemských elektráren včetně těch, které v posledních letech prošly nákladnou modernizací (více čtěte zde).

Stát proto prosazoval méně přísnou horní hranici 190 miligramů oxidu dusíku na metr krychlový, do které by se české zdroje mohly vejít.

„Tato hodnota (175 mg/m3, poz. red.) je velmi obtížně dosažitelná i těmi nejlépe provozovanými zařízeními a pravděpodobně by vyžadovala finančně nákladné náhrady nebo přebudování již instalovaných technologií. To je z pohledu budoucích nákladů provozovatelů těchto zařízení, kteří do modernizace svých provozů investovali značné prostředky, pro nás nepřijatelné,“ zdůvodnila postoj Česka už dříve Jana Taušová z tiskového odboru ministerstva životního prostředí (více čtěte zde).

Vedle mírnějších limitů oxidu dusíku stát prosazoval i zmírnění podmínek pro účinnost odsiřovacích zařízení. Rezort si za nesouhlas s dlouho projednávaným návrhem vysloužil kritiku ekologů. Ti upozorňovali, že znečišťovatelé v posledních letech investovali do levnější, avšak méně účinné metody snížení oxidu dusíku, a proto nové limity nemohou splnit.