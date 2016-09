Problémová Deutsche Bank má USA zaplatit 14 miliard za špatné hypotéky

„Jednání teprve začínají. Banka očekává, že povedou k podobnému výsledku jako v případě jiných bank, které se dohodly na urovnáních za výrazně nižší částky,“ uvedla německá firma.

Rozhovory o urovnání pravděpodobně potrvají několik měsíců. Pokud by Deutsche Bank nakonec skutečně musela zaplatit 14 miliard dolarů, znamenalo by to výraznou zátěž pro její finance a zřejmě by to vedlo k dalšímu poklesu důvěry investorů v tento podnik, napsala agentura Reuters.

Deutsche Bank je jednou z řady finančních institucí vyšetřovaných americkými úřady kvůli praktikám při prodeji hypotečních cenných papírů před vypuknutím světové finanční krize. Americká vláda banky viní z toho, že poskytovaly investorům zavádějící informace o kvalitě těchto cenných papírů.

Hřešila i Citigroup či Bank of America

V roce 2014 například ministerstvo spravedlnosti vyzvalo americkou banku Citigroup, aby za urovnání obvinění kolem prodeje hypotečních cenných papírů zaplatila 12 miliard dolarů. Nakonec se obě strany dohodly na částce sedm miliard dolarů. Doposud největší částku za urovnání takovýchto obvinění zaplatila Bank of America, a to 16,55 miliardy dolarů.

Deutsche Bank stahují podobné skandály a špatné obchody z minulosti ke dnu. Nový šéf John Cryan bance naordinoval zeštíhlovací kůru, masivně propouští a ruší pobočky.

Na banku se provalilo, že během finanční krize zatajila ztráty za 12 miliard dolarů. Také se ukázalo, že v krizovém roce 2008 dosáhla části zisku manipulací s úrokovou sazbou LIBOR. Aby toho nebylo málo, týdeník The New Yorker přišel před časem s informací, že přes svoji londýnskou pobočku prala špinavé peníze ruských oligarchů, kteří jsou na sankční listině USA.

Mezinárodní měnový fond před časem uvedl, že banka se ještě nevzpamatovala z finanční krize a je aktuálně největším rizikem světových financí.