Neexistující hotel a rušení pobytů. Lidé si stěžují na slevový portál

Tomáš si objednal zájezd do Tropical Islands pro dva v ceně 2 596 Kč, cestovní kancelář mu jej ale zrušila. To samé se stalo i u náhradní destinace. Cestovka mu prý peníze odmítla vrátit kvůli neproplacení portálem Kouzelný děda a web s levnými zájezdy se zachoval stejně.

Problémy podobného rázu mají s tímto slevovým portálem desítky lidí. Někteří upozorňují, že koupili zájezd do neexistujícího hotelu Grandhotel Woodstone na Šumavě.

Poškození klienti založili skupinu na Facebooku, někteří ze 180 přihlášených lidí už podali na server žalobu. Česká obchodní inspekce eviduje na portál za poslední rok 11 stížností. V sedmi případech šlo o nevrácení peněz za neuskutečněný zájezd, ve čtyřech případech firma nevrátila peníze při odstoupení od kupní smlouvy. Klientům inspekce doporučila, aby se obrátili na Policii ČR, případně na soud.

„Zde je evidentně problém v neplnění závazků, mohlo by se jednat o bezdůvodné obohacení, případně trestný čin podvodu, je proto potřeba se obrátit na Policii ČR a na nic nečekat,“ uvedl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. Policie zatím webové stránky nezablokovala a na portálu si lze zakoupit vouchery například do českých hotelů, zájezd do Legolandu, romantické wellness pobyty apod.

Firmy burcují právníky

Podle informací iDNES.cz od klientů Kouzelného dědy z řady firem má portál finanční problémy. Některým cestovním kancelářím ve firmě visí či visely stovky tisíc korun, poskytovat služby však ze zákona musejí. „Podařilo se nám všechny peníze dostat, nasadili jsme na případ právníka a do konce léta byly peníze doma. Vím o tom, že hotely a cestovky problémy mají,“ uvedla Jana Flídrová, spolumajitelka společnosti FliCom Travel, která provozuje cestovní kancelář Hello Tour.

Někteří však takové štěstí zatím neměli. Jedné z cestovních kanceláří dluží Kouzelný děda stovky tisíc korun. „Máme s nimi také problémy, ale vyjadřovat se k tomu nebudeme, bude se to řešit soudní cestou,“ uvedla zaměstnankyně cestovní kanceláře Duha Tour.

Hotel, který není

Zákazníci, kteří na portálu nakupovali, většinou za vouchery utráceli několik tisíc korun. Někteří z nich si zakoupili pobyt v hotelu Grandhotel Woodstone v obci Čachrov na Šumavě. Lidové noviny však v srpnu upozornily, že takový hotel neexistuje. Předobrazem luxusního hotelu, jehož nejlepší pokoje jsou vybaveny krby a stojí 1 750 Kč na noc, se stal hotel Stavbař. Majitelem několik let zavřeného objektu je Odborový svaz Stavba České republiky. I radní v Čachrově museli některé klienty upozornit, že hotel neexistuje. Hotel měl donedávna webové stránky, nyní jsou nedostupné.

Externí právní zástupci společnosti Dobrogem, která stojí za Kouzelným dědou, iDNES.cz sdělili, že pobyty v tomto hotelu inzerovala na portálu společnost E-FORMATION s.r.o., se kterou nemá slevový web nic společného. Všechny reklamace prý portál uznává, vyřízení ale může trvat 30 dnů. Dotčení zákazníci prý dostali jako bolestné vouchery v hodnotě 500 korun.

„Jakékoliv konstrukce či tvrzení, podle kterých se společnost Dobrogem má údajně obohacovat na dotčených zákaznících tím, že bezúročně disponuje jejich penězi, je zcela zjevně liché,“ uvedli právníci z Advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský. Majitelem a jednatelem E-FORMATION je podnikatel Lukáš Makowski. Za Kouzelným dědou, resp. společností Dobrogem stojí Alena Makowská. Podle informací iDNES.cz jde o jeho matku, která pracuje na poště.