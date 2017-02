Poctivější Češi na dálnicích. Známek se prodává rekordní množství

Ukazují to statistiky Státního fondu dopravní infrastruktury, který je příjemce peněz z dálničních známek. Stát letos počítá s tím, že od řidičů vybere za používání zpoplatněných silnic 4,5 miliardy korun. Více než dvojnásobek této částky pak stát vybere od nákladních aut na mýtném.

K růstu prodejů dochází i přesto, že stát na některých úsecích zrušil povinnost platit dálniční známky.

Nárůstu prodejů pomáhá více faktorů: aut na českých silnicích jezdí čím dál více, loni se prodal rekordní počet nových vozů. Řidiči jsou také se známkami poctivější, což ukazují statistiky celní správy, která kontroluje, zda lidé na dálnici jezdí s platným dálničním kupónem.

Podle nich loni celníci chytli bez známky 17 804 řidičů, o šest procent méně, než před rokem. Mluvčí Celní správa Hana Prudičová odmítá, že by nižší počet řidičů byl způsoben nižším počtem kontrol, ty zůstaly ve stejném rozsahu, jako v minulých letech.

„Lze říci, že přístup řidičů je zodpovědnější a mimo jiné ubyl i rozsah zpoplatněných úseků na dálnicích. S ohledem na nutnost vylepit během února nový dálniční kupón lze předpokládat, že nejvyšší počet zjištěných porušení v systému časového zpoplatnění bude právě v tomto měsíci,“ dodala Prudičová.

Nejméně lidí celníci bez známky chytají v listopadu a prosinci. Průměrná výše pokuty zůstává stále relativně nízká: 943 korun. Zhruba stovku případů předali celníci dál ke správnímu řízení, v kterém může maximální pokuta dosáhnout až sta tisíc korun. Celníci mohou na místě udělit pokutu až pět tisíc korun.

Klasické papírové dálniční známky by měly podle plánů ministerstva dopravy do roku 2019 skončit. Už loni úřad představil plán, že by řidiči používali tzv. Elektronické známky, stejný systém mají na Slovensku či v Maďarsku.

Systém by měl být podobný se slovenský: řidič si přes internet koupí roční známku pro svoji registrační značku a kamery umístěné na mýtných branách ho vyfotí. Systém zjistí, zda je u značky zaplacen poplatek. Pokud ano, fotku smaže. Pokud zjistí jízdu bez zaplacení, celníci zahájí správní řízení. Novinkou je i to, že řidič už nebude muset vozit doklad o pořízení známky.