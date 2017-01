Sexy kampaně na spodní prádlo odrazují. Normální ženy vypadají jinak

Značka Victoria’s Secret je známá tím, že ve svých řízných kampaních využívá dokonale vypadající ženy, kterým říká Andílci. Supermodelky s dlouhýma štíhlýma nohama a tělem bez jediného gramu tuku navíc ale nereprezentují průměrné ženské tělo. I to je zřejmě důvod, proč největšímu výrobci spodního prádla na světě klesly v prosinci tržby meziročně o čtyři procenta. Vlastník značky L Brands navíc snížil výhled zisku, píše britský Independent.

Zatímco konkurenční značky spodního prádla jako Curvy Kate či Lonely rostou - ve svých kampaních ukazují ženy různého věku, stavby těla a rasy, vypadá to, že Victoria’s Secret je tak trochu „mimo“.

Odmítá se totiž vzdát svého osobitého vnímání krásy. I přesto, že její reklamy ukazují ženy různých národností, problém jsou velikosti předváděného prádla. Vyzáblé modelky a malý výběr velikostí prostě firmě kazí byznys.

„Ve Victoria’s Secret se tak zamilovali do ideálu krásy, který stvořili, že bych si vsadil, že nikdy nezkusili otestovat, jestli jejich Andílci jsou skutečně to, co je pro byznys nejlepší,“ cituje americký Forbes Morgana Herman-Waicheho, šéfa konkurenční společnosti Adore Me’s. Podle něj průzkumy trhu ukazují, že zboží se kupuje víc, když ho předvádí dobře vyvinutá bruneta. Vychrtlé krásky podle něj neprodávají.

Konfrontace s fotkami neuvěřitelně dlouhých nohou, úzkého pasu a zároveň bujného poprsí připraví zákaznice o jejich sebevědomí dříve, než do obchodu Victoria’s Secret vkročí. Když si běžná žena potřebuje koupit padnoucí podprsenku, těžko si vybere a musí zamířit jinam.

Reklamy založené na přehnané sexualizaci se nedávno nevyplatily oděvní značce American Apparel, která musela zavřít mnoho svých britských poboček.