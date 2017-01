Nejvíce z půllitru mají Svijany, celkově ale s přehledem vede Prazdroj

Na prvním místě v tomto upraveném žebříčku zisků se v roce 2015 usadil Pivovar Svijany. Firma, která byla před dvaceti lety na zavření, totiž v roce 2015 dosáhla nejvyššího zisku v historii a také uvařila nejvíce piva. Z každého půllitru měl pivovar 2,07 koruny čistého. Ziskem na půllitr předstihl svijanský pivovar o rok dříve první Plzeňský Prazdroj.

Žebříček zisků za rok 2015 není úplný, protože řada hráčů výsledky zveřejňuje na poslední chvíli zákonné lhůty nebo po ní. Například svijanský pivovar poslal data do sbírky listin teprve dva dny před Vánocemi. Výsledky minulých let ale naznačují, že by se pořadí na prvních třech místech nemělo měnit.

Jedinou výjimkou by mohl být Únětický pivovar, který má potenciál stát se skokanem roku. V roce 2014 ještě jako minipivovar získal na každém pivu 2,62 Kč čistého, přičemž o rok později poskočil mezi plnohodnotné pivovary, protože překonal hranici 10 tisíc uvařených hektolitrů. Výsledky však zatím nezveřejnil.

V žebříčku chybí z velkých hráčů Pivovary Lobkowicz, které ve svých výročních zprávách nezveřejňují celkovou produkci v hektolitrech, ale pouze ve finančním vyjádření.

Mít značku a prodávat sudy

Předseda představenstva Pivovaru Svijany Tomáš Kučera tvrdí, že rok 2016 bude horší, protože ten loňský částečně zachraňovala stomilionová dividenda z dceřiné distribuční firmy na svijanské pivo. Pokud by se nicméně do celkového zisku pivovaru započítala i tato firma, zisk na půllitr by byl ještě výrazně vyšší.

„Struktura prodejů se zhoršuje, prodává se více lahvového piva na úkor sudového,“ vysvětluje Kučera, proč za rok 2016 očekává nižší zisk. Celorepublikový trend souvisí i s očekávaným úbytkem hospod a odbytu sudů, na nichž mají pivovary v Česku mnohem vyšší marži než na lahvovém pivu. Svijany zisk z roku 2015 použijí na další rozvoj. Výrazně posílí například v plechovkovém pivu, do dvou linek na jeho stáčení investují 100 milionů korun.

Žebříček nejziskovějších pivovarů ukazuje velké rozdíly mezi pivovary. V první trojici se opět umístil Rodinný pivovar Bernard, který také trvale navyšuje výrobu i zisk. Naopak některé velké značky mají z každého piva podstatně méně. Budějovický Budvar, který je v rukou státu, má 87 haléřů z půllitru, Staropramen dokonce na každém vydělal jen 37 haléřů čistého.

Podle Tomáše Maiera z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity je pro velkou ziskovost nutné zkombinovat dva faktory: mít značku, která umožní vyšší ceny, a dosáhnout vyššího podílu sudového piva na prodejích. „Ideální je kombinace obojího, jako má Bernard, který v sudech prodá 62 procent piva,“ říká Maier. V případě Svijan je podíl zhruba půl na půl.

Prazdroj má sudového piva 42 procent, ale drží se úspěšně strategie vysokých cen. „Hospodský má minimální vyjednávací tržní sílu oproti obchodnímu řetězci,“ vysvětlil Maier. Pivovarnictví zažívá podle Maiera v Česku dobré časy, nejen díky rostoucí produkci.

„Cenový lídr, společnost Plzeňský Prazdroj, minimálně posledních patnáct let zdražuje se železnou pravidelností kvůli udržení vysoké ziskovosti, jak požadují akcionáři,“ dodal Maier.