Úspěch českých ajťáků: startup z Václaváku získal investici 350 milionů

Větší firmy včetně největších korporátů dnes řídí většinu svých činností přes robustní podnikové informační systémy. Mezi nejznámější a nejužívanější patří německý SAP, Salesforce nebo produkty gigantů jako Oracle a Microsoft. Přes ně ve firmách prochází vše od plánování přes prodeje až po personalistické záležitosti, jako je žádanka o dovolenou.

I když se jedná o systémy, které jsou s mnohými firmami dnes dokonale srostlé, mezi jejich nevýhody často patří rozhraní komplikované pro samotné uživatele, tedy zaměstnance různých oddělení firmy. Právě v tom uviděli před čtyřmi lety příležitost dva američtí čtyřicátníci pracující pro divizi mediální skupiny CBS.

„Současné systémy jsou skvělé v uchovávání dat a manipulaci s nimi. Horší už to ale je s jejich schopností data prezentovat nebo přívětivostí k uživatelům. A když zaměstnanci proto takzvaný frontend nesnáší a odmítají s ním pracovat, je vám celý systém k ničemu,“ popisuje spoluzakladatel a nynější šéf Sapho Fouad ElNaggar.

V Praze za americké platy

Ten proto spolu s Peterem Yaredem v roce 2013 rozjel v kalifornském San Brunu firmu, jejíž produkt to měl změnit. To se jim ale mohlo povést až poté, co technologicky náročnou věc vyvinou. A pro tento úkol se stalo klíčové rozšíření firmy do Prahy. V sídle uprostřed Václavského náměstí dnes pracuje asi pětatřicet lidí, což je většina týmu. Včetně klíčových vývojářů vedených Janem Surovcem.

Další z pražských manažerů firmy, sedmadvacetiletý Marc Delacroix, to vysvětluje tím, že nikde jinde na světě podle něj nešlo sehnat tolik zkušených a schopných lidí, kteří by složitou technologii vyvinuli. Cena české práce podle něj roli nehrála vůbec: „Naši vývojáři v Praze pracují za americké platy,“ říká.

Výsledný eponymní produkt Sapho je na trhu od loňska. Sami vývojáři ho označují jako modern portal experience. Prostřednictvím mikroaplikací napojených na samotné firemní systémy je pro uživatele zpříjemňuje a přenáší je do různých zařízení, hlavně smartphonů. Různé úkoly tak jde potvrdit či posunout dál v aplikaci podobné dnes velmi oblíbeným instantním messengerům.

Zástupci Sapho tvrdí, že to ve finále výrazně zefektivňuje práci, což jim potvrzují reference od jejich klientů. A Delacroix dodává, že o těch nejzajímavějších zatím nahlas mluvit nemohou. Několik obřích společností z žebříčku Fortune 500 nyní podle Sapho v pilotních programech testuje. Zároveň Sapho uzavřelo partnerství se samotnými producenty firemních systému, které svým softwarem vylepšuje.

Na čtyřletou firmu velké peníze

Víru v produkt nemají jen jeho vývojáři, ale i vnější investoři. Fondy Caffenaited Capital a Felicis Ventures to aktuálně vyjádřili penězi, konkrétně investicí ve výši 14 milionů dolarů. „Věřím, že Sapho má dobře nakročeno k tomu, aby změnilo firemní systémy a zároveň i způsob, jakým dnes lidé pracují. Už před třemi roky jsem se stal pvním andělským investorem ve firmě a když jsem teď měl příležitost investici navýšit, tak jsem jí využil,“ popisuje zakladatel a ředitel Caffeinated Capital Raymond Tonsing.

Peníze chce Sapho využít jak ke zdvojnásobení svého pražského vývojářského týmu, tak i k rozvoji obchodního týmu v USA, který má přivést další zákazníky.

Spolu s předchozími investicemi už Sapho získalo dohromady 27,5 milionu dolarů (bezmála sedm set milionů korun). To je v českém měřítku unikátní. Za úplné rekordmany jsou v Česku považovaní taktéž pražští Socialbakers. Ti začátkem roku 2014 získali dokonce 26 milionů dolarů, byli tehdy ale o dva roky starší, než je nyní Sapho.

Víc má už dohromady od investorů i v Kalifornii sídlící firma GoodData Čecha Romana Staňka. I ta se ale k většině z desítek milionů zainvestovaných dolarů dostala později po svém založení než nyní Sapho.