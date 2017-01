Znalec hudby s ostrými lokty: šéf Fiatu Marchionne si nikdy nebral servítky

Svérázný šéf italsko-amerického koncernu patří mezi největší osobnosti automobilového průmyslu posledních desetiletí. Nejenže zachránil Fiat, který postavil Itálii na čtyři kola a od té doby je národním pokladem, ale navíc ho spojil s Chryslerem. Teď se musí poprat s americkými úřady. Marchionne má však rozruch rád.

Psal se březen 2015, když šéfce americké automobilky General Motors Mary Barraové přistál v poště zvláštní e-mail. Obsah ji zaskočil. Psal ho Sergio Marchionne a žádal v něm o společnou schůzku, na níž chtěl probrat možnou fúzi obou koncernů. Odpověď Barraové na troufalou nabídku zněla ne.



Každé auto za 44 tisíc dolarů

Zmíněná historka vypovídá leccos o Marchionneho povaze. Muž pověstný tím, že si nebere servítky a jde rovnou k věci, s oblibou šokuje. Na velký zájem, který loni vzbudilo představení elektromobilu Tesla 3, například bez uzardění reagoval prohlášením, že jestli bude model vydělávat, okopíruje ho. „Pokud dokáže Tesla prodávat model 3 se ziskem, postavím ho také. Napodobím ho, přidám k tomu italský styl a během 12 měsíců ho uvedu na trh,“ prohlásil tehdy.



Ostré lokty se Marchionnemu při jednání s americkými úřady budou hodit. V sázce je totiž velmi tučná pokuta. Německý koncern Volkswagen zaplatí jenom na pokutách vládě za urovnání nedávného emisního skandálu Dieselgate ve Spojených státech přes 100 miliard korun a podobná částka hrozí i skupině Fiat Chrysler. Marchionne obvinění odmítá – stejně jako srovnání s průšvihem německého konkurenta – nicméně pokud se obvinění prokáže, sankcím se nevyhne.

Agentura Reuters uvedla, že by Fiat Chrysler mohl dostat pokutu asi 44 tisíc dolarů na jeden automobil. Firma by tak musela zaplatit celkem 4,6 miliardy dolarů, v přepočtu přes 116 miliard korun.



Právník, jenž má rád hudbu

Sergio Marchionne, jemuž bude letos v červnu 65 let, se narodil v oblasti střední Itálie Abruzzo. Když mu bylo třináct, rodiče s ním emigrovali do Kanady, díky čemuž má kanadské i italské občanství. Je vystudovaný právník, v minulosti pracoval jako daňový specialista a úspěšně vedl několik firem. A miluje vážnou hudbu a umění.

Když v roce 2004 přebíral vedení Fiatu, který zachránil před finančním kolapsem, udělal razantní čistku mezi manažery a po několika ztrátových letech vrátil firmu k zisku. Po spojení s americkým Chryslerem v roce 2009 byl Marchionne jmenován šéfem nově vzniklého koncernu.

Automobilka se ve třetím čtvrtletí loňského roku vrátila k zisku, a to hlavně díky silným prodejům v Severní Americe. Vydělala 606 milionů eur čistého po ztrátě 387 milionů eur ve stejném období předchozího roku. Dlouhodobě ji však trápí vysoké dluhy, kvůli nimž patří k nejzadluženějším v automobilovém průmyslu.

Aktuální pětiletý plán by to nicméně měl změnit. Do roku 2018 má podle něj snížit dluhy na půl miliardy až miliardu eur. V té době by zároveň skupina, do níž patří kromě značek Fiat a Chrysler i Alfa Romeo, Maserati, Dodge či Jeep, měla prodávat sedm milionů aut ročně.