Sankce nesankce, český vývoz do Ruska opět roste. Letos zatím o čtvrtinu

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se v květnu sejde v Moskvě se svým ruským protějškem. Tématem jednání bude i obchodní výměna. Do Ruska s ním pojedou zástupci českých podniků. „Pozitivní tendence (v exportu) se zatím v prvních měsících letošního roku daří opět překonávat,“ uvedl na středeční tiskové konferenci Havlíček. Export se v lednu a únoru zvýšil meziročně celkem o 20 miliard korun.

Roste i vývoz do Německa

Hodnota českého vývozu: Rok - Export v mld. Kč 1999 - 909

2000 - 1121

2001 - 1268

2002 - 1254

2003 - 1371

2004 - 1723

2005 - 1868

2006 - 2144

2007 - 2479

2008 - 2474

2009 - 2139

2010 - 2533

2011 - 2879

2012 - 3073

2013 - 3175

2014 - 3629

2015 - 3889

2016 - 3973 2017 - 674* Zdroj: ČSÚ *údaj za leden a únor

Celkový export se za oba měsíce meziročně zvýšil o 3,6 procenta na 674 miliard korun. Německo dál posiluje na pozici hlavní exportní destinace, vývoz tam letos vzrostl o 3,9 procenta.

Hodnota indexu exportu, který sestavují Asociace exportérů ČR a Raiffeisenbank, předpovídá pro duben růst exportu o 9,26 procenta a pro květen 11,57 procenta. Předpoklad růstu až o 12 procent je však podle místopředsedy asociace Otto Daňka podmíněn udržením kurzu koruny nad 27 korunami za euro a tím, že nebude omezen vývoz z Evropy do USA.

Pozitivním jevem je, že se zotavují ekonomiky států jižní Evropy, což se odráží ve výkonnosti českého exportu do těchto zemí. Například vývoz do Itálie loni vzrostl o 15 procent a zařadil se tak na šesté místo za Francii a předčil export do Rakouska.

Českým firmám se daří také v Izraeli, kam se vývoz loni zvýšil meziročně o 37 procent. „V Izraeli je růst způsoben především úspěchem Škody Auto, ale i například vývozem optických přístrojů (Optokon, Meopta),“ uvedl nedávno náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa.

Vývoz za téměř 4 biliony

Český export dosáhl loni rekordních 3,97 bilionu korun, meziročně o 2,3 procenta více. Závislost české ekonomiky na exportu do zemí Evropské unie loni dál mírně rostla, mířilo tam 83,6 procenta vývozu.

Export do Německa stoupl o tři procenta, do Rakouska o 6,4 procenta. Do Francie se vyvezlo o 3,9 procenta zboží víc. Naopak vývoz do Ruska klesl o zhruba pět procent a na Slovensko o 4,2 procenta. Hlavním obchodním partnerem ČR zůstalo Německo s podílem 32 procent na celkovém vývozu. Hodnota exportu tam dosáhla 1,29 bilionu korun.

Podle Hospodářské komory je dále hlavním problémem exportu orientace na země EU. „Je pravda, že čeští dodavatelé jsou stále úspěšnější v EU i díky kvalitě a ceně. Uvidíme, jaký vliv bude mít v budoucnu narovnání kurzu eura,“ uvedla nedávno analytička Hospodářské komory Karina Kubelková.