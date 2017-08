KOMENTÁŘ: Blamáž jménem Průmysl 4.0

Nabídku do miliardového tendru na správu mýtného systému podali čtyři uchazeči, měně než ministerstvo čekalo. Přesto je ministr dopravy Dan Ťok s počtem... celý článek

Po několika letech řečí by se mohla pohnout zakázka na nový daňový IT systém. Do podzimu vypíše Finanční správa veřejnou zakázku na projektovou kancelář.... celý článek