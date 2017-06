Qatar Airways v pasti: sankcemi přišly o zákazníky, musí létat oklikou

Katarský dopravce se teď může cítit podobně jako izraelský El-Al. Pro něj je vzdušný prostor Arabského poloostrova zapovězený už dlouho, a tak při letech do jihovýchodní Asie musí létat také jinak než přímou trasou, například přes Saúdskou Arábii.

Bahrajn, Egypt, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty nyní zavřely vzdušný prostor pro katarská letadla, která tak musí pro řadu tras zvolit jinou cestu (o sankcích proti Kataru se dočtete více ve zprávě a analýze). Největší zdržení nabírají při letech do Afriky – letadlo musí z Dauhá letět kolem poloostrova, přes pevninu může jen v Ománu.

Například let z Dauhá do súdánského Chartúmu běžně trvá kolem tří hodin a dvaceti minut, jak ukazuje Flightradar24.com. Po zavedení sankcí let trvá už téměř šest hodin, protože letí velkou oklikou.

Kromě zpoždění je to pro dopravce i další komplikace v podobě vyšších nákladů na palivo. Zdržení se týká i některých letů do Evropy, například do Atén nebo Říma.

Pro dopravce je ale nejcitelnější zákaz letů do některých zemí, zejména pak do Saúdské Arábie. Dopravce musel do země vypravit už několik evakuačních letů pro uvázlé cestující v této zemi, při nichž letadlo muselo letět přes Omán a muselo se jednat o jiného než katarského dopravce. Do Saúdské Arábie běžně vypraví přes padesát letů denně, což je desetina letového řádu.



Šéf aerolinek Akbar Al Baker kvůli krizi odcestoval z velkého shromáždění mezinárodního sdružení dopravců IATA v mexickém Cancúnu zpět do Kataru. IATA vyzvala vlády okolních zemí, aby vzdušný prostor znovu uvolnily.

Opatření přichází v době, kdy aerolinky z oblasti Perského zálivu bojují s poklesem zisků i úbytkem cestujících, přitom mají objednány desítky nových strojů. Spekuluje se tak o tom, že za sankcemi může být i zájem jiných dopravců z okolních zemí, především Emirates. Qatar Airways loni přepravily přes třicet milionů pasažérů, v nákladní dopravě pak patří mezi desítku největších na světě.