Konkurence pro Emirates a spol. Z Prahy budou létat Katarci

Praha je mezi dvanácti novými destinacemi, kam začne během příštích dvanácti měsíců katarský dopravce směrovat své lety. Konkrétní datum ale zatím neoznámil.

„Spojení by mělo být zajišťováno Airbusem 330 a kromě přímých letů mezi Prahou a hlavním městem Kataru rozšíří také možnosti navazujících spojení v síti dopravce do Asie a Austrálie. Dauhá se tak stane další dálkovou destinací s pravidelnou linkou z Prahy,“ řekl Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Zostří se tak konkurence na trasách mezi Prahou a Perským zálivem, což by mohlo mít dopad i na ceny. Dosud létají do Dubaje tři dopravci: Emirates, Flydubai a SmartWings. Zájem o lety do Dubaje je velký - za první tři měsíce stoupl počet cestujících o více než třetinu. Dubaj u části dovolenkářů nahradila pobyty například v Turecku či Egyptě.

O vstupu Qatar Airways se mluví několik let, do Prahy dosud létá jen jejich nákladní letadlo. Podle informací iDNES.cz už před několika týdny zástupce aerolinek jednal s tuzemskými prodejci letenek a potvrdil plány na vstup na český trh.

Aerolinky z Perského zálivu prošly za poslední roky velkým růstem, tempo expanze začalo loni zpomalovat. Dopravci přitom mají stále objednáno mnoho nových letadel, hledají proto další místa, kam by mohli přímo létat: Qatar Airways oznámil už v únoru 14 nových destinací.