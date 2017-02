Agentury: Francii by po výhře Le Penové a návratu franku hrozil bankrot

Ratingové agentury a analytici berou vážně slova některých představitelů krajně pravicové Národní fronty, kteří naznačili, že s Le Penovou u moci přijde měnová reforma. Opuštění eura a návrat franku by ale mohly znamenat devalvaci nové měny, která by začala ukrajovat věřitelům z investic do francouzských dluhopisů.

Vysoce postavení představitelé Národní fronty v rozhovoru pro Financial Times naznačili, že mají v úmyslu 80 procent státního dluhu přepočítat z eur na novou měnu. Francie má velmi vysoké zadlužení, které dosahuje 2,1 bilionu eur, tedy 57 bilionů korun. Pouze na zbývající pětinu dluhu by se dál vztahovalo mezinárodní právo a nadále by zůstala v eurech.

Le Penová by podle poradců jako prezidentka trvala na tom, aby se dluh po reformě vracel v nové měně, u níž by byl stanoven směnný kurz vůči euru 1:1. Jenomže postupně by začal oslabovat, a investoři by tím pádem začali prodělávat.

Podle ratingových agentur by se tak mohla Francie ocitnout na pokraji bankrotu. Objem dluhu, který by byl přímo ohrožen, odpovídá totiž destinásobku dluhu, který se restrukturalizoval v Řecku v roce 2012.

Moritz Kraemer z ratingové agentury Standard & Poors byl v prohlášení poměrně radikální. Podle něj by taková situace jednoznačně znamenala „default“ neboli platební neschopnost Francie, která je pátou největší ekonomikou na světě. „Pokud eminent nedodrží smluvní závazky vůči svým věřitelům, vyhlásíme bankrot,“ uvedl. Podobně hovoří Alastair Wilson z agentury Moody’s.

„Otřes by byl hodně silný. Mohlo by to znamenat novou finanční krizi,“ připouští pro iDNES.cz také analytik Jan Bureš z ČSOB. Záleží ale podle něj na tom, jak by si se situací poradilo mezinárodní právo.

Le Penová je podle průzkumů největší favoritkou prvního kola prezidentských voleb, které se koná 23. dubna. Očekává se však, že ve druhém kole ji porazí protikandidát - podle posledních prognóz má po skandálu konzervativce Françoise Fillona největší šanci centrista Emmanuel Macron.

Le Penová oficiálně zahájila kampaň: