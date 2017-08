Řekové našli obětního beránka, za zveřejnění dluhu potrestali statistika

5:00 , aktualizováno 5:00

Pracovat na statistickém úřadu může vypadat jako nudná práce s čísly, kde se nemůže nic dramatického přihodit. Bývalý šéf řeckých statistiků Andreas Georgiou si to však určitě nemyslí. Od odvolacího soudu odešel s dvouletou podmínkou za to, že poslal do Bruselu údaje o výši řeckého dluhu, aniž to konzultoval s vedením úřadu.