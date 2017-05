Z vyhozených plastů palivo pro lodě. Britský vynález může zachránit oceány

Mašina o velikosti tenisového kurtu s názvem RT7000 mění odpadky na hodnotnou komoditu. Konkrétně jakékoli plasty na bázi ropy - počínaje celofánovými sáčky, přes polyesterové oblečení až po elektroniku - na nový druh paliva jménem Plaxx.

„Chceme změnit dějiny využívání plastů ve světě,“ klade si podle Bloombergu nemalý cíl zakladatel a šéf firmy Adrian Griffiths. Sám říká, že není žádným naivním ekologem, ale člověkem, který vyvinul fungující byznys model, jenž může motivovat k mnohem efektivnějšímu nakládání s odpady.

Palivo je ekologické, musí se ale ještě dozkoušet

Zatím běží pilotní projekt v jihoanglickém Swidonu, kde se díky RT7000 zpracuje denně okolo 2,4 tun plastového odpadu. Ten se dnes jinak z velké většiny spaluje nebo vyhazuje na skládky, z nichž se ale často dostává do oceánů. Stroj využívá speciální techniku, která nepotřebuje předchozí roztřídění odpadu.

Tím překonává největší překážku v tom, aby se vyhozené věci opravdu ve velkém recyklovaly. Následně přeměňuje odpad na pohonnou hmotu prostřednictvím procesu podobnému takzvanému krakování - tedy tepelného a vysokotlakého rozkladu uhlovodíků.

Zatím je firma poháněná penězi od přibližně stovky investorů - jak menších soukromých, tak i britské vlády. Griffiths ale tvrdí, že provoz jednoho stroje generuje výnos 1,7 milionu liber (53 milionů korun) ročně, což zajistí návrat investice a provozních nákladů po dvou a půl letech. Do roku 2025 by podle osmačtyřicetiletého podnikatele mohlo fungovat okolo stovky komerčních zařízení, které plánuje vyrábět a pronajímat.

To ale předpokládá, že se palivo Plaxx opravdu rozšíří a bude pohánět lodě. Podle serveru Maritime Journal pro to má předpoklady. Splňuje ekologickou normu MARPOL a navíc obsahuje málo síry, což by ho mělo zvýhodnit i při očekávaném zesílení regulace. V současnosti podle serveru probíhají testy, které mají porovnat provozní výhodnost paliva oproti těm dnes užívaným.

Stejně odpadu jako ryb

Pokud opravdu všechno klapne, mohlo by to pomoci mírnit černé scénáře, které se očekávají ohledně zamoření oceánů odpadky. Podle studie Světového ekonomického fóra se produkce plastů do roku 2050 více než ztrojnásobí na 1 124 milionů tun.

Už dnes váží plastový odpad ve vodě pětinu toho, co všechny ryby. Do roku 2050 podle odhadů hmotnost mořské rybí populace vyrovná. Zároveň má v půlce století výroba plastů představovat pětinu spotřeby ropy.