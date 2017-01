RegioJet odchází z trasy Bratislava - Košice, z konce viní politiky

Firma ukončení trasy oznámila v úterý v tiskové zprávě. Mezi dvěma největšími slovenskými městy jezdí od prosince 2014. Ostatní byznys RegioJetu na Slovensku zůstává. „Cestující si RegioJet oblíbili, my jsme si jich vážili a měli je rádi. O to více je nám to líto. Po zásazích státu se ale na této trase nemůže uživit více dopravců,“ řekl majitel RegioJetu Radim Jančura.

O konci RegioJetu na této trase se mluví několik měsíců od chvíle, kdy slovenský státní dopravce ZSSK oznámil svůj návrat do kategorie IC vlaků na tuto trasu. „Na trhu není kvůli jízdnému zdarma v dotovaných rychlících dostatek platících cestujících, aby se mohly uživit komerční nedotované vlaky na Slovensku,“ dodal Jančura.

Podle něj bylo hlavním impulsem pro odchod právě rozhodnutí zavést státní IC vlaky na této trase. „Došlo k němu v době, kdy více jak polovina cestujících, zejména studenti a žáci, zmizeli do vlaků, kde jezdí zdarma,“ dodal Jančura. Snažil se slovenské politiky přesvědčit, aby systém slev a jízdného zdarma změnili, ale neuspěl.

RegioJetu se odchodem z této trasy uvolní několik desítek vozů, které mu chybí na jiných trasách a kvůli kterým po zavedení nového trasy Praha - Brno - Bratislava musel jezdit i ve špičkách s menším počtem vozů než loni.