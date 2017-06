RegioJetu docházejí stevardky, autobusy častěji jezdí bez nich

Firma poprvé zveřejnila, jaké platy stevardkám nabízí. Během zkušební doby činí při plném úvazku čistá mzda přibližně 15 tisíc korun měsíčně, poté se zvedá k 18 tisícům. Cestující na některých autobusových linkách nepřítomnost společníka na cestě odhalí v předstihu.

Před odjezdem jim pošle RegioJet zprávu, že z provozních důvodů je nebude doprovázet stevard či stevardka. Firma připouští, že problém s nedostatkem lidí má, proto začala při náboru více mířit i na středoškoláky.

Podle mluvčího společnosti Aleše Ondrůje v květnu a na začátku června chyběl palubní personál v 1,8 procenta spojů. Výpadek služeb firma cestujícím nekompenzuje, některé nové linky dokonce rovnou spustila bez doprovodu stevardek.

RegioJet nedostatek lidí vysvětluje nízkou nezaměstnaností a tím, že v současnosti rozšiřuje počty spojů a vlaků. „Důvodem jsou například i maturity a další zkoušky. Řada stevardů má zaměstnání jako brigádu při studiu a s ohledem na nedostatek personální rezervy nebylo možné u těchto spojů palubní personál zajistit,“ tvrdí Ondrůj. Podle něj se v posledních dnech daří situaci stabilizovat, volných míst má však firma jen na pozici palubního personálu desítky.

RegioJet původně nabíral stevardky hlavně mezi studentkami vysokých škol, letos v zimě se už zaměřil i na studenty maturitních ročníků. „Řada z nich dnes jezdí o víkendech, a to jak na vnitrostátních, tak mezinárodních linkách, a přes týden studuje. Ukazuje se, že je to pro ně velmi atraktivní způsob, jak si během školy a v průběhu školního roku přivydělat,“ dodává Ondrůj.

Mzdy ještě porostou

Analytici soudí, že nezaměstnanost v Česku je natolik nízká, že brzdí rozvoj firem. V květnu klesla již počtvrté za sebou, a to na 4,1 procenta. Nadbytek volných míst zároveň tlačí na podniky, aby zvyšovaly mzdy. V minulém měsíci počet neobsazených míst přesáhl 174 tisíc.

„Je pravděpodobné, že se podíl nezaměstnaných v dalších měsících sníží pod hranici čtyř procent, než se s příchodem zimy opět mírně zvýší, a na konci roku by se měl pohybovat zhruba na současné úrovni,“ řekl agentuře ČTK hlavní ekonom Deloitte David Marek. Za celý rok by podle něj měla nezaměstnanost činit 4,3 procenta, loni to bylo 5,5 procenta.

Podílem volných míst k počtu nezaměstnaných (přes 56 procent) se podle hlavního analytika UniCredit Bank zřejmě Česko řadí na druhé místo na světě za Japonsko. „Již delší dobu převládají ke statistikám nezaměstnanosti komentáře, že její současná úroveň znamená spíš ekonomickou nevýhodu než výhodu. Volná pracovní síla zkrátka není a v dohledné době nebude,“ uvedl.

Firmy podle analytika ČSOB Petra Dufka hledají především kvalifikované a nekvalifikované dělníky, dále například řidiče, řemeslníky a kuchaře. „Nedostatek zaměstnanců se již stal překážkou pro rychlejší růst průmyslu a je velmi pravděpodobné, že zatím se na tomto faktu nic nezmění,“ upozornil.