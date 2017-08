VIDEO: Půlkilometrový vlak RegioJetu se vydal na cestu do Rumunska

„Cílem vypravené vlakové soupravy je podpora jedinečné české exklávy na Balkáně. Náš vlak dorazí do 1 085 kilometrů vzdálené Oršavy po osmnácti hodinách cesty a dále bude možné pokračovat lodí proti proudu Dunaje pod hluboké kazaňské soutěsky,“ říká Jiří Schmidt, technický ředitel společnosti RegioJet. Ten do českých vesnic u Banátu jezdí už více než dvacet let. Souprava zůstane na místě až do neděle, kdy po obědě pojede zpět.

Téměř tisícitunový a půl kilometru dlouhý vlak táhne po českém a slovenském území lokomotiva Siemens Vectron. V soupravě je řazeno šest vozů RegioJet. Dále jsou v soupravě řazeny vozy dalších dopravců, kteří jízdu vlaku podpořili – Kladenské dopravní společnosti (KDS) a Českých drah. Celková délka i hmotnost vlaku je v evropské osobní dopravě výjimečná.

RegioJet na spoj nasadil tři velkoprostorové vozy od SBB, které jinak jezdí jako třída lowcost, a dva lehátkové. KDS nasadila mix vozů řady B, lehátkových vozů i jednoho salónního. Jeden vůz je čistě pro zavazadla.

Krajané v Rumunsku

Zvláštní vlak veze účastníky Festivalu Banát, jenž se letos bude konat pošesté. Cestující ve vlaku po dobu jízdy doprovodí i vystupující hudebníci.

Festival Banát je znám mimo jiné svými chmelovými brigádami a alternativní hudební scénou. „Hlavním cílem festivalu je pomoci našim krajanům v nelehké situaci a přispět k dalšímu ekonomickému rozvoji této oblasti,“ říká Štěpán Slaný, organizátor a „duchovní otec” Festivalu Banát.

V rumunském Banátu žije početná česká menšina, která do města přišla v 19. století. V místě je dodnes slyšet čeština.

Server Zdopravy.cz zveřejnil i orientační rozpis časů jízdy. Čas příjezdu může podle něj být odlišný. Neznámou má být především doba pobytu na rumunském přechodu Curtici, kde tamější kontrola dokáže zdržet na několik hodin i mezinárodní vlaky EC.

Cesta 15. srpna 2017 směr rumunská Oršava.

Stanice Příjezd Odjezd Poznámka Praha-Smíchov 18:08 Praha hl.n. 18:15 18:17 bez nástupu cestujících Pečky 18:48 18:53 bez nástupu cestujících Adamov 20:56 21:10 bez nástupu cestujících Brno dolní nádraží 21:26 21:31 Břeclav 22:13 22:15 bez nástupu cestujících Bratislava hl.st. 23:10 23:12

Cesta 21. srpna 2017 směr Praha