RegioJet chce jezdit do Vídně vlakem, mezi Prahou a Brnem po hodině

Mezi Prahou a Vídní chce jezdit každým směrem čtyřikrát denně. Informaci potvrdil mluvčí firmy Aleš Ondrůj. Přesné časy zatím dopravce nezveřejnil. Bude záležet na tom, jak se k žádosti postaví Správa železniční dopravní cesty a zda bude pro další spoje na trati místo.

RegioJet by v Rakousku měl jezdit na licenci rakouské firmy GKB (Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb) se sídlem v Grazu, která je činná jak v pravidelné osobní, tak i nákladní dopravě.

Na trase do Vídně jezdí zatím pouze railjety Českých drah a ÖBB. Linka do Vídně je dalším krokem k expanzi RegioJetu na trase Praha–Brno. Dosud zde firma jezdí třikrát denně. Od nového jízdního řádu by měla jezdit prakticky každou hodinu. Podle informací iDNES.cz má dopravce zažádáno ještě o čtyři páry vlaků z Prahy do Bratislavy, čtyři jen do Brna a čtyři do Vídně. Mluví se také o konci spoje do Starého Města u Uherského Hradiště a to jak ve směru přes Břeclav, tak Olomouc. Další plány nechce RegioJet zatím komentovat.

Firmě počet cestujících mezi Brnem a Prahou roste, běžně jezdí už osmivozové soupravy. RegioJet zrušil i některé autobusy po D1 mezi Brnem a Prahou, aby nalákal více lidí do vlaků. Od února navíc zavedl mimošpičkové jízdné, díky němuž cena jízdenky klesla až na 135 korun. Rozkopaná D1 přilákala už dříve více cestujících Českým drahám.

Dopravci měli čas na podávání objednávky na kapacitu v novém jízdním řádu do poloviny dubna. Objednávka není ještě závazná a neznamená, že vlaky skutečně vyjedou. Dá se očekávat ostrý boj Českých drah proti tomu, aby RegioJet kapacitu dostal, stejně tak i velkou snahu RegioJetu, aby České dráhy na této trase přišly o státní objednávku.

Novinkou v jízdním řádu má být i spojení do Opavy, kam má RegioJet zajíždět. Na své hlavní trase Praha–Ostrava–Košice podal RegioJet žádost o jedenáct párů denně, z toho tři do Košic.