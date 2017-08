Pražské Masarykovo nádraží bude mít místo podchodu vestibul nad nástupišti

„Oproti původnímu zadání s výstavbou podchodu pod železniční stanicí bude součástí projektované stavby vybudování nového vestibulu ve formě zastřešení nad jednotlivými nástupišti propojující prostor ulic Na Florenci, Hybernské a Opletalovy s jednotlivými nástupišti Masarykova nádraží a současně také pěší propojení ulic Hybernské a Opletalovy s ulicí Na Florenci,“ přibližuje generální ředitel Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) Pavel Surý.

Východní vestibul by se měl nacházet přímo nad nástupišti, odkud by byl výhled na Masarykovo nádraží. Na jednotlivé peróny by pak z vestibulu vedly eskalátory, schodiště či výtahy. Uspořádání celého projektu bude řešit dokumentace, která zatím ještě nebyla zadaná.

Zakázku plánuje SŽDC vypsat v průběhu srpna. Územní rozhodnutí i s vypracovanou dokumentací pak lze očekávat v polovině roku 2019. Celkové investiční náklady na modernizaci stanice se pohybují okolo 1,655 miliardy korun.



Celý projekt bude také řešit funkci pěšího propojení ulic Opletalovy, Hybernské a Na Florenci. Stanoví hlavní pěší trasu tak, aby nedocházelo ke kolizi procházejících s čekajícími cestujícími.



„Jsme rádi, že se SŽDC rozhodla pro řešení, které vytvoří nový veřejný prostor s dostatkem zeleně a současně zlepší prostupnost centrální části Prahy. Bude navíc zajímavým prvkem mezi historickou budovou nádraží a moderními stavbami, které budou stát v horizontu několika let po obou stranách kolejiště,“ dodává za společnost Penta Petr Palička, výkonný ředitel pro developerské aktivity v ČR.