Do Chorvatska autobusem? Letošní široká nabídka srazila ceny jízdenek

Do byznysu s autobusy mezi Českem a Chorvatskem vstoupili letos dva nejsilnější hráči v dálkové dopravě v Česku: RegioJet a Flixbus.

Zatímco FlixBus už loni nabízel spojení k Jadranu většinou s přestupem ve Vídni, od letošního roku spouští každý den přímou linku z Prahy až do Splitu, která zastavuje ve většině hlavních letovisek po trase.

Právě každodenní provoz je největší změnou: dosud totiž většina dopravců jezdí hlavně v pátek odpoledne či večer z Česka a zpět v sobotu večer.

Jen jednou týdně bude jezdit také RegioJet, první autobus vyjíždí dnes. Firma zatím na okraj sezóny zlevnila zpáteční jízdenky až na 1 490 Kč. Na některé termíny v červenci už má lístky vyprodané. „Zvažujeme jejich posílení,“ dodal Ondrůj.

FlixBus startuje svoji přímou každodenní linku 8. června, ceny zpátečních jízdenek se pohybují kolem 2 500 Kč.

Na trase už delší dobu jezdí například dopravci Tourbus, Jadran Express nebo Autobusy 21, loni přibyl na trasu YachtBus.

Alternativou pro autobus je sezónní přímý vlak Českých drah z Prahy do Splitu nebo do Baru v Černé Hoře. Přímé vozy jsou už téměř vyprodané. Do Chorvatska létají také Smartwings, ceny zpátečních letenek začínají těsně pod hranicí pěti tisíc korun.