Norský elektroboom: třetina nových aut jezdí na baterie, neplatí daně ani mýto

Podle statistik organizace EAFO se loni v Norsku prodalo téměř 45 tisíc čistých elektromobilů a hybridních vozů, což je meziroční růst o 33 procent. Statistiky loni táhly nahoru hlavně prodeje hybridních vozidel, které narostly o více než 150 procent.

Auta s elektrickým pohonem tvoří v Norsku už 29 procent všech registrací, což je bezkonkurenčně nejvíce na světě. Například v celé Evropské unii je průměr elektromobilů u nových prodejů lehce nad jedno procento.

„Z elektromobilů se v Norsku stala naprosto běžná záležitost. Když se lidé rozhodují o nákupu nového vozu, automaticky zvažují elektromobil,“ říká Christina Bu, generální tajemnice norského sdružení elektromobility. Z celkového počtu všech registrovaných vozů v Norsku tvoří elektromobily už 3,7 procenta, v městských aglomeracích běžně dvojnásobek.

V prodejích elektromobilů v Norsku vede podle statistik Mitsubishi Outlander, následovaný Volkswagenem e-Golf, Volkswagenem Golf GTE, Nissanem Leaf a BMW i3. Outlander slaví úspěch díky pohonu na všechna čtyři kola. Nabídka čtyřkolek s elektrickým pohonem je zatím velmi omezená, Norové přitom takové vozy vzhledem k hornatému terénu potřebují, zejména v zimě.

Velký boom v Norsku podpořila hlavně vláda systémem úlev pro elektromobily i vysokým zdaněním klasických pohonů. Z elektromobilů se neplatí daň z přidané hodnoty ani jiné daně. Zdanění nových aut je přitom jinak v Norsku vysoké. Například nejlevnější model Škody Fabia v Norsku stojí 536 tisíc korun. Drahá jsou i klasická paliva: cena litru nafty jsou v zemi s bohatými zásobami ropy lehce pod padesáti českými korunami.

Zdarma mýto, výrazně nižší silniční daň

Majitelé elektromobilů nemusí platit v Norsku mýto na dálnicích, zdarma mohou jezdit trajekty přes fjordy, výrazně nižší mají také silniční daň. Letos jim skončila ale jedna z výhod, parkování zdarma ve městech. Vláda nově nechala na jednotlivých městech rozhodování, zda parkování elektroaut zpoplatní nebo ne. „Důležité je, že spokojení majitelé elektromobilů ovlivňují rozhodování svých známých, tím roste dál poptávka,“ dodala Bu.

Většina měst ale zatím tuto výhodu drží, i když s přibývajícími počty elektroaut je čím dál větší tlak na jejich zpoplatnění. Podobně skončila i povinnost pro města umožnit elektromobilům jízdu v pruzích vyhrazených pro autobusy.

Řidiči mají v Norsku k dispozici už osm tisíc dobíjecích stanic, tamější vláda jich chce ale ještě více. Souvisí to i s ambiciózním plánem na kompletní elektrifikaci Norska: už v roce 2020 by mělo být 70 procent všech nových aut s bateriemi, do roku 2025 pak už všechna.

Norsko má pro rozvoj elektromobility zásadní výhodu v podobě elektřiny z obnovitelných zdrojů: vodní elektrárny pokrývají 95 procent norské spotřeby.