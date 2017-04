Žďárský Tokoz dodává zámky do Číny, ale i nohy pro nábytkáře IKEA

„Nově začínáme zámkařinu exportovat do Číny. Je to takový protisměrný tok, protože z Číny se většinou tyto věci dovážejí sem,“ pousměje se Vladimír Chládek, ředitel a spolumajitel závodu Tokoz ve Žďáru nad Sázavou, když vypráví o tom, co všechno z jeho závodu pochází.

Ve skladech areálu se krčí na šest tisíc lisovacích nástrojů pro výrobu různých součástí, dílů větších celků, pojistek, zlepšováků nebo bezpečnostních produktů.

Do firmy současný vlastník nastoupil v roce 1986 jako technolog, v krátké době se vypracoval na ředitele a posléze podnik s kolegou zprivatizoval. Dnes je firma stoprocentně rodinným podnikem. Jeho žena šéfuje nákupu, syn řídí nástrojárnu a v budoucnu to zřejmě bude on, kdo bude tuto loď kormidlovat.



Tokoz hledá pro své zámky nová odbytiště ve, Vietnamu, Singapuru i Kanadě, kde mají uzamykat lesní boudy. „Těžší jsou německy mluvící země, protože tam je zámkařský průmysl velmi silný,“ říká Chládek. Ty největší visací zámky vyjdou zhruba na 1 600 korun.

Firma, která vznikla v roce 1920 však dodnes vyrábí také titěrné zámky Duplo s devadesátiletou tradicí. S těmi si rády hrají děti. Vůbec nejpopulárnějším zámkem s elipsovitým tvarem je ale Record 113/50.

Ačkoliv Tokoz byl pro lidi vždy synonymem pro zámky, jejich výroba by ho zdaleka neuživila. Výrobní mix je mnohem pestřejší. V posledních letech se společnost pustila do výroby cylindrických vložek. Tam už má větší konkurenci, třeba koncern Assa Abloy s tradiční značkou FAB, který se snaží uzamykání objektů spojit s mobilními aplikacemi. Tokoz se více drží tradiční strojařiny, ale i on se pustil do výroby složitějšího mechatronického zámku, který se dá odemknout jen čipem.

Některé výrobky, včetně zámkových vložek a klíčů, procházejí dlouhým testováním. Klíč musí zámkovou vložku otevřít sto tisíckrát za sebou bez viditelného opotřebení. Rutinní úkol zvládne stroj asi za měsíc. Opotřebení má eliminovat malá kulička umístěná v klíči.

VIDEO: Díly do nové Škody Kodiaq se vyrábí ve Žďáru nad Sázavou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Miliony dílů pro IKEA

Velkou část objemu výroby tvoří zakázková výroba. Jejím nosným pilířem jsou díly pro dodavatele automobilek. Tokoz vystupuje jako subdodavatel, jeho komponenty se pak objevují po úpravách a kompletacích v jiných firmách v automobilech mnoha značek: Volkswagen, Škoda, BMW, Renault, Audi, Citroën a dalších. Odvětví automotive tvoří asi 24 procent objemu výroby Tokoz. „Převažují tvarované výlisky. Jsou to třeba panty na kufry a kapoty, lišty stěračů a další díly,“ přiblížil Chládek.

Jedním z nových sériových kontraktů je výroba dílů, které jsou součástí závěsu kapoty nové terénní Škody Kodiaq. Zhruba třiceticentimetrové a složitě zahnuté kovové dílky lisuje v několika fázích do výsledné podoby třímetrový lisovací nástroj. Podobných byste ve Žďáru našli tisíce. Tenhle je však oproti výslednému výrobku gigantický a stál čtyři miliony korun. Podobné nástroje jsou uložené v několika skladech firmy a čas od času si zákazník po letech vzpomene, že by chtěl vyrobit další sérii.

Formy, nástroje a zakázkové produkty vznikají za použití roztavených kovových slitin z vlastních tavicích pecí. Z nejnovější pece zrovna dělník v azbestovém obleku vylévá žhavý hliník s teplotou 730 stupňů do připravené kádě a rozváží je do udržovacích pecí strojů ve výrobní hale. Suroviny firma dováží hlavně z Belgie, hliník má ale z České republiky.

V jedné z místností výrobní haly vedle desítky let starých strojů neúnavně pracuje nový robot. Přesně naprogramovanými pohyby brousí kovové nohy pro řetězec IKEA. Stejnou práci dřív vykonávalo osm žen, teď je zapotřebí jen jediná.

„Pro řetězec vyrábíme ještě drobné panty. V posledních třech letech jsme jich do světa dodali několik milionů kusů,“ řekl Chládek. Robot, který je prvním přírůstkem firmy k průmyslu 4.0 (průmyslová revoluce, která zahrnuje trendy jako robotizace, automatizace a podobně, pozn. red.) by měl mít v budoucnu další kolegy.

„Kromě toho, že nahrazuje lidskou práci, nemá mašina tolik výpadků. Lidé marodí, nechce se jim do práce a chodí si, kdy chtějí. Tohle je stabilní a ve standardní kvalitě. Lidská ruka udělá zmetek, robot ne. Navíc práce byla namáhavá a nikdo ji nechtěl dělat,“ vysvětluje ředitel. Vzápětí dodává, že lidé o práci nepřišli, ale pracují teď na jiných pozicích. Jako ostatní i Tokoz bojuje s nedostatkem lidí.

Robot je také garantem množstevní výroby. Firma by s ním mohla dosáhnout na další zakázky. Chládek dokonce věří, že by Tokoz mohl nahradit část výroby pro IKEU, která nyní pochází z Asie. „IKEA je s námi natolik spokojena, že by mohl objem výroby narůstat a nahradit částečně výrobu v Asii,“ dívá se Chládek do budoucna.