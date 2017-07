Najíst se za stovku je už skoro nemožné. Restaurace prudce zdražily

Podobné je to s obědovým menu. Za stejné období se cena populárních meníček vyšplhala v průměru o devět korun na 96 Kč. „Obědová menu se velmi rozšířila a získala si svoji pozici na trhu. Jejich rostoucí obliba spolu s větší ochotou spotřebitelů utrácet proto nijak nebrání restauratérům ceny zvyšovat,“ vysvětluje analytik ČSOB Petr Dufek.

Zdražení jídla v restauracích, které potvrzují nejnovější údaje Českého statistického úřadu, odstartovalo zavedení elektronické evidence tržeb. Více peněz však v restauracích Češi neplatí jen kvůli státnímu zásahu do gastronomického odvětví. Za poslední rok zdražily suroviny, vyšší platy chtějí nejen zaměstnanci restaurací, ale i pracovníci v celém potravinářském průmyslu.

A jelikož Češi poslední dobou raději navštěvují restaurace, než aby postávali u plotny, zvyšující se ceny akceptují. „Ekonomice se daří, mzdy rostou a lidé více utrácejí za zboží a služby, což se týká i regionů, kde spotřebitelé byli opatrnější na korunu,“ říká analytička společnosti Finlord Eva Mahdalová.

Podle společnosti Edenred, vydávající stravenky Ticket Restaurant, zaplatí Češi za oběd v průměru 108 korun. Zatímco na začátku roku rostly ceny nejvíc v Praze či Brně, později se zvedla cena i tam, kde byly dosud obědy nejlevnější - v Ostravě, Ústí nad Labem, Jihlavě či Olomouci. Ještě loni se lidé naobědvali do stokoruny v šesti krajských městech, letos jen v Jihlavě a Olomouci.

Zdražuje se jako o závod

Ceny stravovacích služeb v Česku jsou podle Dufka jedny z nejrychleji rostoucích. „Letos v červnu byly ceny v restauracích meziročně v průměru o 6,4 procenta vyšší, což nelze zdůvodnit jen vlivem elektronické evidence tržeb,“ vysvětluje. Dalšími faktory jsou podle něj vyšší ceny nakupovaných potravin, zároveň rostou i ostatní náklady restaurací.

V pražském pivovaru na Lužinách se zvedla průměrná cena obědového menu z 85 na 95 korun. „Za poslední měsíc a půl došlo ke zdražení masa jak od řezníka, s nímž spolupracujeme, tak masa z Makra, a to minimálně o desetikorunu za kilo, což se pak ve větším množství na marži promítne. My podle toho musíme přizpůsobit ceny jídel,“ říká Vilém Moravec, majitel a jednatel Pivovaru Lužiny v Praze.

Trend rostoucích cen potravin potvrzuje také Bohumil Volf, generální ředitel velkoobchodu Bidfood, který je spolu s Makrem největším hráčem na trhu. „Od všech tuzemských dodavatelů cítíme tlak na navyšování cen potravin, a to v posledním roce téměř bez přestání.“

Volf i většina dodavatelů vidí jako důvod nárůstu mezd v potravinářském průmyslu, což se promítá do cen jednotlivých surovin, které restaurace nakupují.

Minimální mzda stoupá

Konečný zákazník však neplatí jen za zvýšené mzdy v potravinářském průmyslu. Růst mezd se týká i zaměstnanců restaurací, což se samozřejmě opět promítá do ceny jídla.

Od ledna loňského roku se minimální mzda zvýšila o 1 100 korun na 11 tisíc. V prvním čtvrtletí letošního roku se průměrná hrubá měsíční mzda v sektoru stravování a pohostinství zvedla na 17 700 korun. S nárůstem o 12,6 procenta tak odvětví stojí v čele tabulky Informačního systému o průměrném výdělku.

Následující rok by se mzda mohla zvednout o dalších 1 200 korun. „Ve firmě mám odstupňované různé platové ohodnocení, kde minimální mzdu bere člověk, který vykonává nejméně kvalifikovanou práci. Když mu administrativně zvýším minimální mzdu o 1 200 korun, tak musím vyrovnat rozdíly všem zaměstnancům,“ popisuje Moravec.

Ve svém pivovaru zaměstnává 23 lidí. „S navýšením minimální mzdy odhaduji měsíčně zvýšený náklad na 30 tisíc. Za rok to je 360 tisíc. No a kde já na to vezmu? Nemám jinou možnost než zdražit pivo a jídlo,“ vysvětluje Moravec.

Cena piva v pivovaru na Lužinách vzrostla od jeho založení před čtyřmi lety o osm korun. „Zaváděcí cena byla 27 korun, pak jsme zdražili na 29 korun, 32 a teď prodáváme světlý ležák jedenáctku za 35 korun,“ říká majitel pivovaru.

„Bylo by marnivé po restauratérech chtít, aby udrželi své ceny z posledních let,“ podotýká k situaci Volf. Jako další důvody uvádí navyšování týdnů dovolených či vliv EET, kde podle něj některé provozovny změnily svůj pohled na vedení účetnictví.

„I zákazníci jsou však schopni zaplatit za kvalitní jídlo mnohem více než v minulosti,“ říká Volf. „A to ceny jídel navyšuje.“