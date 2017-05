Německý fastfood s italským jídlem míří do Česka. První otevře v červenci

To, co udělal McDonald’s s hamburgery, dokázal německý řetězec Vapiano s italskou kuchyní. Společnost před patnácti lety předefinovala koncept rychlého občerstvení, když přišla s nabídkou pizzy, těstovin a salátu na počkání.



Nyní Vapiano přichází do Česka. Už v červenci otevře první pobočku v obchodním centru Quadrio v centru Prahy. Ve středu to oznámila společnost Cushman & Wakefield, která se stará o nájemníky centra. „Přesto, že se gastronomie v průběhu posledních let v Praze posunula výrazně dopředu, domníváme se, že Vapiano může stále zaplnit mezeru na českém trhu,“ uvedl člen představenstva Vapiano Mario C. Bauer.

Pobočka bude fungovat formou franšízy, licenci vlastní manželé Miriam a Pavol Benčíkovi. Ti stojí za skupinou Bencik Culinary Group, která provozuje několik restaurací na Slovensku. Podle PR manažerky Cushman & Wakefield Lenky Minářové by ještě letos v říjnu měla následovat pobočka Vapiano v Praze na Chodově, další pak přijde příští rok na zatím neznámém místě v hlavním městě.

Vapiano funguje na principu „kantýny“, kde zákazníci dostávají kartičky, na které se jim po přiložení ke skeneru u pultu s pokrmy načítá objednávka. Platí se na konci u pokladny.



Na výběr je obvykle několik typů těstovin, zákazníci si k nim mohou navolit další ingredience a celý pokrm do značné míry přizpůsobit vlastní chuti. To je trend, kterým se vydaly i další restaurace s rychlým občerstvením. V Česku ho zavádí například McDonald’s (více čtěte zde). Kuchaři pak těstoviny připravují přímo před očima zákazníků.

Na pizzu se čeká déle, a aby zákazník nemusel stát u pultu, dostane od obsluhy malý „majáček“, se kterým se může usadit ke stolu. Zablikání ho po chvíli upozorní, že jídlo je hotové.

Velké stoly mají seznámit hosty

Od klasických fastfoodů se Vapiano nejvíce odlišuje interiérem. Provozovnu v Quadriu navrhl italský architekt a designér Matteo Thun. Ten s řetězcem dlouhodobě spolupracuje a stojí třeba za pobočkou ve Vídni.



Prostor restaurací se většinou vyznačuje využitím dřeva a dubovými stoly. Ty jsou obvykle příliš veliké nejen pro jednotlivce, ale i běžnou skupinu hostů. U jednoho stolu se tak obvykle sejdou cizí lidé. Vapiano strategii zdůvodňuje tím, že chce prolomit bariéry a podnítit návštěvníky ke komunikaci a vzájemnému seznámení.



Restaurace si získaly velkou oblibu především mezi bílými límečky, tedy osazenstvem velkých kancelářských budov v evropských metropolích. Ačkoliv se Vapiano zaštiťuje rychlostí obsluhy, například v centru Berlína jsou restaurace ve všední den kolem polední přestávky plné a tvoří se dokonce fronty. K dispozici jsou také obří papírové bryndáky, aby si host červenou omáčkou neušpinil bílou košili.

Na burzu už letos?

V minulosti se objevila kritika, že Vapiano nestíhá dohánět vlastní úspěch a rychlý růst. Deník Die Welt například informoval o chaotické situaci v některých filiálkách, narychlo a nedostatečně proškoleném personálu a neplacených přesčasech. Podle výpovědí zaměstnanců mělo dokonce docházet k přeznačování data trvanlivosti na potravinách a prodeji zkaženého masa.

Vapiano v současnosti provozuje 180 poboček ve 31 zemích. V německých médiích se spekuluje o tom, že společnost je zralá ke vstupu na burzu. K tomu by mohlo dojít ještě letos a podle odhadů by se hodnota firmy mohla vyšplhat na 600 milionů euro.

Největší podíl na firmě má „family office“ Mayfair, ze kterou stojí Günter Herz a jeho sestra Daniela Herz-Schnoeckel, dřívější vlastníci Tchibo. Zakladatel Gregor Gerlach drží necelou třetinu.