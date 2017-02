Stravenky jsou nemravnou druhou měnou ve státě, říká šéf asociace restaurací

Objevily se zprávy, že by asociace chtěla zrušit stravenky. Jak si to představujete?

Stravenky se používají v obchodech, restauracích, dokonce se někde recyklují, to znamená, že se neznehodnotí, kolují dál a jsou druhou měnou ve státě. Vadí nám ale, že náklady pro provozovatele z nominální hodnoty stravenky jsou už deset procent. Přijde nám to nemravné. Vidím dvě cesty. Buď do monopolu přibudou další firmy, které je budou poskytovat za lepších podmínek, nebo stravenku nahradí nějaká finanční částka pro zaměstnance.

Ale zaměstnavatelé stravenky poskytují díky daňové podpoře. Neztratili by potom motivaci tento benefit dávat?

Pokud by daňová podpora byla zachována, nic zásadního by se nezměnilo. Stravenky by se měly nahradit paušální částkou za stejných podmínek, tedy se zachováním daňové podpory.

Je pro to politická vůle?

Nemyslíme si. S nikým jsme nejednali. Jen jsme reagovali na diskusi okolo stravenek a tvrzení, že bez stravenek by restaurace nemohly existovat. Zeptali jsme se proto našich členů. Sedmdesát procent je bere jen proto, že existují.

Jaké poplatky restauratérům vznikají při platbě stravenkami?

Provize stravenkovým firmám se pohybuje od 5,5 do 6 procent, navíc provozovatel na peníze čeká, takže provoz dotuje. Je logické, že se z částky platí DPH, dále se platí provize, která přijde fakturou a s ní další DPH. K tomu ještě manipulační poplatek ve výši sto až dvě stě korun, který se hradí za každé zúčtování provizí.

Stravenky poskytují tři nebo čtyři společnosti. Není pro ně velkým problémem se domluvit na výši provizí, které budou platit všichni, ať se jim to líbí nebo nelíbí. Teď ale vzniká dost nových stravenkových systémů, většinou založených na elektronické platbě a pokud budou mít lepší podmínky, pro restauratéry budou výhodnější.

Vidíte jiné, nesystémové cesty, jak si může hospodský vysoké náklady kompenzovat?

Restauratéři mohou náklady promítnout do cen, ale nemohou si účtovat poplatek za platbu stravenkami. To by odporovalo zákonu, bylo by to diskriminační.

O zrušení stravenek se politici pokoušeli už několikrát, nikdy to neprošlo. Cítíte, že je pro to příznivější klima?

Nerozjeli jsme žádnou kampaň za zrušení stravenek. Udělali jsme si k tomu další průzkum a zjistili jsme, že diskuse o tom, že by restaurace přišly o polovinu tržeb, jsou spíš fabulací.

Už váš předchůdce Pavel Hlinka nebyl v zásadě proti zrušení stravenek, ale tvrdil, že to možná ublíží malým restauratérům. Máte stejný pohled na věc?

Nevím, to by byla spekulace. Dělali jsme si průzkum, podle kterého se zhruba šedesát procent restauratérů domnívá, že pokud stravenky nebudou, nijak zvlášť je to neohrozí. Lidé by se určitě nepřestali stravovat z toho důvodu, že místo stravenky dostanou peníze.

Byli byste pro zrušení stravenek?

ANO 1744 NE 977