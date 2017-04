Zákaz kouření trápí třetinu restauratérů. Bojí se odlivu hostů

Omezení provozu se obávají hlavně provozovny s více místy k sezení a menším obratem. Vyplývá to z průzkumu Asociace malých a středních podniků, který proběhl mezi 570 provozovateli pohostinství. S tím, aby zákon zcela zakazoval kouření, často nesouhlasí ani hospodští, u nichž se už nějaký pátek nekouří.

„Každý by si to měl zvážit sám, záleží vždy na tom, na co se daná provozovna zaměřuje,“ říká majitel pražské restaurace U Kroka Tomáš Hayer. Jeho podnik je nekuřácký už šest let, odliv hostů kvůli tomu nezaznamenal.

Provozovatelé restaurací se v souvislosti s přípravou na novou úpravu potýkají také se spoustou praktických potíží. „Hlavně ve městech mohou mít majitelé problém s vyhrazením místa pro kuřáky před provozovnami,“ říká prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Třeba Praha podle něj dala najevo, že restauracím neumožní mít vedle vchodu popelníky, aniž by si prostranství oficiálně pronajali. A v řadě případů mohou majitelé narazit také u památkářů. Jinak se ale podle Stárka zákona obávají hlavně vesnické hospody.

Ostatně i průzkum ukazuje, že provozovny, kde se nevaří, mnohem častěji očekávají negativní dopad přijetí nekuřáckého zákona na návštěvnost, a to v 61 procentech. U provozoven s jídlem činí tento podíl jen 30 procent.

Podle pivovarníků navíc v souvislosti se změnou dál poklesne počet piv, která lidé v putykách vypijí. Zatímco ještě v roce 2008 vypili pivaři víc zlatavého moku v hospodách než doma, loni už podíl čepovaného piva podle údajů Českého svazu pivovarů a sladoven dosahoval jen 39 procent.

Přicházející zákaz kouření přesto není to hlavní, co hospodské trápí. Polovina malých podnikatelů v pohostinství v průzkumu připustila, že má potíže. Za hlavní bariéru podnikání přitom vidí nedostatek personálu – mnohem častěji jde o restaurace nabízející jídlo. Komplikací je rovněž nárůst papírování a elektronická evidence tržeb.

„Je těžké někoho sehnat. U řady nových uchazečů převládá velká nezodpovědnost. Třeba se na všem dohodnou a pak nenastoupí ani nedají vědět,“ říká Hayer. Podle Stárka je na vině i školství. Čtyři pětiny mladých, kteří gastronomii studují, nakonec skončí mimo obor, protože k němu nezískali vztah.

Více než polovina podnikatelů by přivítala zjednodušení odvodů, čtvrtina snížení DPH, každý jedenáctý živnostník by rád viděl zákonnou eliminaci dumpingových cen hypermarketů, redukci státních kontrol a větší podporu od dodavatelů.

„Malé restaurace řeší jiné problémy než ty větší. Jakákoliv kontrola, administrativa a komunikace s úřady malým živnostníkům zabírají čas, který nemohou věnovat tomu, co je živí. Natvrdo přicházejí o tržby, protože práci v provozovně za ně nikdo neudělá,“ říká předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.

Bude po zákazu kouření chodit do restaurací a hospod méně lidí?

Ano 2254 Ne 3691