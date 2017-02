Analýza: Nově vyučených ubylo o pět procent, strmý nárůst hlásí pekaři

Od roku 2005 se celkový počet absolventů snížil o 42,5 procenta. Absolventů v elektrikářských profesích meziročně přibylo od 5 do 11 procent. Analýza, kterou Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) představila ve čtvrtek na veletrhu Řemeslo Praha, také ukazuje, že jsou v posledním období stabilní malířské, natěračské a nástrojářské obory.

Naopak dlouhodobý pokles zájmu je například o zednické a nábytkářské profese. Zatímco v roce 2005 končilo 705 vyučených zedníků, o deset let později už jen 482 a loni 430. Meziroční pokles truhlářů je 13 procent, čalouníků 22 procent.

Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček a Štěpán Košík, předseda představenstva MAFRA, a.s.

„Situace se začíná lepšit, ale důvod k jásotu to zdaleka není. Je třeba mít stále na paměti, že před deseti lety končilo na našich učilištích téměř dvacet tisíc absolventů ročně, nyní je to již jen jedenáct tisíc. Argument demografické křivky a obecného úbytku žáků na všech školách má sice logiku, ale to spotřebitele ani podniky neuspokojí. Zatímco ekonomika roste, klíčové profese ztrácíme,“ komentoval analýzu předseda AMSP Karel Havlíček.

Asociace v rámci Roku řemesel 2016 připravila s profesními spolky nekomerční portál kvalifikovaných řemeslníků Mistři řemesel aktuálně čítající 18 tisíc lidí.

„Za potěšující považuji skutečnost, že počet řemeslníků u nás průběžně roste. Vloni bylo v živnostenském rejstříku evidováno 965 tisíc oprávnění k provozování řemeslných živností. To bylo o 16 tisíc více než v roce 2015. Od roku 2008, kdy byla provedena poslední velká rekodifikace jednotlivých živností, vzrostl počet živnostenských oprávnění pro řemeslné živnosti o 168 tisíc,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

V plánu jsou dílny i mistrovské zkoušky

Situaci má zlepšit i plánovaná mistrovská zkouška, která by se zaváděla po více než půlstoleté pauze. Skládat ji bude moci pouze vyučený řemeslník s minimálně pětiletou praxí, zkouška bude platná po celé Evropě.

„Zavedení mistrovské zkoušky by mělo významnou měrou přispět ke zkvalitnění a společenské prestiži řemesel, a tím zvýšit i zájem o řemeslné obory. Na obsahu i realizaci mistrovské zkoušky se budou zásadním způsobem podílet zástupci zaměstnavatelů. Zároveň je třeba legislativně upravit spolupráci mezi zaměstnavateli a školami, která by umožnila zaměstnavatelům ve větší míře finančně podporovat učňovské nebo střední odborné školy. To po nás žádají hlavně velké společnosti,“ sdělila ministryně školství Kateřina Valachová.

Do tří let se také má na základních školách obnovit polytechnická výuka (někdejší dílny a pozemky). Už v současnosti některé střední odborné školy připravují pro žáky základních škol řemeslné kroužky.

Záštitu nad Rokem řemesel 2016 poskytli prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka, ministr zemědělství Marian Jurečka a již citovaní ministři Valachová a Mládek.

Hlavními partnery Roku řemesel 2016 byli Komerční banka, společnosti Mediatel a Citroën a mediálním partnerem byly mediální skupina MAFRA, Rádio Impuls a magazín AMSP Trade News.

„Jsem rád, že se mediální skupina MAFRA partnersky zapojila do smysluplného projektu AMSP Rok řemesel 2016, protože právě podpora ze strany médií je u podobných projektů naprosto nezbytná a samozřejmá,“ uvedl předseda představenstva MAFRA Štěpán Košík.