Trh se obává zahlcení přebytečnou ropou, její cena dál klesá

Hrubý domácí produkt (HDP) Severní Koreje se loni zvýšil o 3,9 procenta. Dosáhl tak nejrychlejšího tempa růstu za 17 let, a to navzdory mezinárodním sankcím,... celý článek

Americká bankovní dvojka Bank of America přesune svou základnu pro služby klientům v zemích Evropské unie po odchodu Británie z bloku do Dublinu. Společnost to... celý článek