Bylo by dobré zmrazit těžbu ropy, navrhuje světovým těžařům Putin

„Bylo by dobré najít kompromis,“ řekl Putin k možné dohodě těžařů. „Považovali bychom to za správné rozhodnutí pro světové energetické trhy,“ citovala Putina ruská agentura Interfax. Ministři Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) by měli jednat o možnosti zmrazení těžby na neoficiálním setkání na energetické konferenci na konci září v Alžírsku.

Dohoda mezi kartelem OPEC a dalšími velkými producenty by měla podle Putina zahrnout i kompromisní přístup k Íránu, protože ten se teprve vymaňuje ze sankčního režimu a snaží se svou těžbu postupně zvyšovat. „Bylo by nefér nechat jej na této úrovni,“ řekl Putin.

Prezident se rovněž vyjádřil k privatizaci ropných společností Rosněfť a Bašněfť. Vláda podle něj aktivně připravuje prodej 19,5 procenta akcií Rosněfti, která je největším ruským ropným podnikem, a tato transakce by se mohla uskutečnit ještě letos.

Co se týče Bašněfti, vláda by podle Putina neměla žádného uchazeče o její koupi „diskriminovat“. Putin to řekl na otázku Bloombergu ohledně zájmu státní Rosněfti o podíl v Bašněfti.

Vláda minulý měsíc odložila privatizaci středně velké ropné společnosti Bašněfť. Prodej padesátiprocentního podílu v Bašněfti měl být jedním z klíčových bodů letošního privatizačního programu ruské vlády. O koupi podílu v Bašněfti projevila zájem mimo jiné Rosněfť.

„Rosněfť není zcela státním podnikem. Nezapomínejme, že část v ní vlastní britská společnost BP,“ poznamenal Putin.

Rusko potřebuje dodatečné příjmy do rozpočtu, protože ruské veřejné finance jsou nyní kvůli nižším cenám ropy pod značným tlakem. Prodej ropy a zemního plynu zajišťuje Rusku více než polovinu příjmů státního rozpočtu.