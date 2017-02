Destinové strmě roste obliba. V peněženkách je populárnější už jen Palacký

Vyplývá to z nejnovějších údajů České národní banky o struktuře peněz v oběhu. Počet bankovek se zelenou Emou Destinovou vzrostl za poslední dva roky z 81 milionů na 106 milionů - to je nejrychlejší nárůst ze všech bankovek u nás.

„Rozsah výroby bankovek nominální hodnoty dva tisíce korun se zvyšuje, je hojně používána v bankomatech a dlouhodobě roste její podíl na celkové korunové hodnotě oběživa na úkor pětitisícovek a tisícovek,“ říká Denisa Všetíčková z odboru komunikace ČNB.

ČNB jako jediná smí vydávat nové bankovky do oběhu, nechává je vyrábět u Státní tiskárny cenin. Jejich počet meziročně vzrostl ze 417 milionů na 445 milionů kusů.

Mezi lidmi je stále ještě téměř 12 milionů papírových padesátikorun, se kterými se od dubna 2011 už nedá platit. Bankovky s fialovou svatou Anežkou Českou lze ještě do konce března 2017 vyměnit na pobočkách ČNB za mince, které mají delší životnost.

Každoročně musí národní banka poslat do oběhu nové bankovky. Hlavním důvodem je opotřebení a poničení bankovek - jejich náhrada představuje zhruba osmdesát procent každoroční výroby. Loni banka vyřadila z oběhu 81 milionů kusů papírových peněz. Druhým důvodem nárůstu bankovek v oběhu je růst ekonomiky - lidé a firmy víc vydělávají a potřebují víc hotovosti na své nákupy.

Co do počtu bankovek v oběhu pořád ještě vede fialová tisícikoruna s Františkem Palackým - na jednoho Čecha jich na konci loňského roku připadalo 13,5 kusu. Ale na paty mu šlape právě Destinová, dvoutisícovek je v oběhu v přepočtu na obyvatele 10,2 kusu.

Skladbu bankovek v ekonomice do velké míry určují výběry z bankomatů. Bylo to znát například když Česká spořitelna, banka s největším počtem klientů a bankomatů v zemi, zařadila do nabídky svých strojů pětistovku, zákazníci si mohli začít volit, jaké bankovky chtějí vybrat. ČNB kvůli bance uvedla do oběhu miliony nových „Božen Němcových“.

„Zavedením pětistovky v roce 2013 mírně klesl počet vydávaných bankovek v hodnotě dvě stě korun. Nevybíranější částkou je dnes tisíc korun a nejčastější bankovkou tisícikoruna,“ říká Pavla Kozáková z České spořitelny.

Komerční banka zavedla možnost zvolit si nominální skladbu bankovek loni v prosinci. „Klienti volí skladbu vybírané částky především z nižších nominálů, tedy pět set a dvě stě korun,“ říká mluvčí banky Michal Teubner. Předtím nejčastěji vybírali tisícikorunu.

Z bankomatů Raiffeisenbank klienti vybírají peníze nejčastěji ve dvoustovkových bankovkách. Naopak dvoustovky nevydávají vůbec bankomaty ČSOB - ta zavedla možnost navolit si na jejích bankomatech skladbu výběru v listopadu 2015.